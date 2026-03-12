LOT präsentiert ersten Dreamliner mit WLAN an Bord

LOT Polish Airlines Boeing 787 Dreamliner (Foto: Boeing)

LOT Polish Airlines, ein Mitglied der Star Alliance, präsentiert den ersten Boeing 787 Dreamliner mit schnellem WLAN-Internet an Bord.

Damit können Passagiere während ihres Langstreckenflugs Nachrichten schreiben und empfangen sowie im Internet surfen, streamen und vieles mehr. Die polnische Fluglinie arbeitet hierfür mit dem amerikanischen Anbieter für Satellitenkommunikation Viasat zusammen und bietet eine leistungsstarke „Gate-to-Gate“-Connectivity. Bis Ende April 2026 rüstet LOT Polish Airlines zwei weitere Dreamliner mit dem schnellen, kabellosen Internet aus.

Fluggäste der LOT Business Class nutzen den neuen Service kostenfrei, ebenso Mitglieder des Vielfliegerprogramms Miles & More mit Senator- oder HON-Circle-Status vieler Fluggesellschaften. Alle anderen Passagiere haben die Wahl zwischen zwei Internetpaketen: „Chat“ für reines Messaging (7 US-Dollar) sowie „Streaming“ für alle weiteren Anwendungen (29 US-Dollar). Aktuell können die Pakete ausschließlich im Flugzeug per Kreditkarte oder mit ausgewählten mobilen Bezahldiensten erworben werden.

LOT Polish Airlines, ein Mitglied der Star Alliance, ist eine moderne Fluggesellschaft, die Zentral- und Osteuropa mit den übrigen Teilen der Welt verbindet. Zum Langstreckennetz gehören unter anderem Ziele in den USA, Kanada, Japan, Südkorea und Indien. Auf Langstreckenflügen setzt LOT Polish Airlines ausschließlich Boeing 787 Dreamliner ein, eines der fortschrittlichsten Langstreckenflugzeuge der Welt. LOT Polish Airlines führt bereits seit 1929 Flüge durch und ist damit die zwölftälteste Fluggesellschaft der Welt sowie zugleich eine der international bekanntesten Marken Polens.