LOT präsentiert Sommerflugplan

LOT Polish Airlines Boeing 787 Dreamliner (Foto: Boeing)

Im Juni 2019 wird LOT Polish Airlines die Anzahl der Flüge nach Kanada und in die USA deutlich erhöhen.

Die Fluggesellschaft, seit vielen Jahren Mitglied der Star Alliance, reagiert damit auf die hohe Nachfrage. Möglich wird das Wachstum dank der Indienststellung neuer Boeing 787 Dreamliner im kommenden Jahr.

Ergänzend zu den neuen Flügen zwischen Warschau und Miami, die am 1. Juni 2019 starten, wird Star Alliance Mitglied LOT Polish Airlines auf bestehenden Verbindungen die Frequenzen weiter erhöhen. Ab Juni 2019 vergrößert die polnische Fluggesellschaft das Angebot auf drei Strecken:

Warschau – Toronto: Erhöhung von neun auf zwölf Flüge pro Woche

Warschau – Los Angeles: Erhöhung von sechs auf sieben Flüge pro Woche

Warschau – New York Newark: Erhöhung von vier auf fünf Flüge pro Woche

Zu allen Flügen offeriert LOT Polish Airlines Anschlussverbindungen ab acht deutschen Flughäfen sowie ab Wien, Genf, Zürich und grenznahen Airports wie Luxemburg oder Billund/Dänemark.

Einhergehend mit dem Frequenzausbau auf diesen Strecken wächst auch die Zahl der Dreamliner-Flotte, mit denen LOT Polish Airlines alle Langstreckenflüge mit einer Drei-Klassen-Konfiguration bedient. Derzeit umfasst die Flotte acht Boeing 787-8 mit einer Kapazität von jeweils 252 Passagieren sowie drei Boeing 787-9 für jeweils 294 Passagiere. Bis Ende 2019 kommen vier weitere Boeing 787-9 hinzu, so dass die Langstreckenkapazität um etwa 40 Prozent steigt. Drei der vier Auslieferungen kommen bereits Ende Mai 2019 in die Flotte. Diese Maschinen setzt die Fluglinie primär auf den Strecken nach Seoul, Tokio-Narita, Peking und Chicago ein. Die frei werdenden Flugzeuge kommen dann auf den zusätzlichen Flügen nach Toronto, Los Angeles und New York Newark zum Einsatz.

„Nordamerika gehört zu unseren strategisch wichtigsten Zielen auf der Langstrecke, weshalb wir uns sehr freuen, unseren Fluggästen ab Sommer 2019 noch mehr Reisemöglichkeiten zu bieten“, erläutert Robert Ludera, Leiter Netzwerkplanung von LOT Polish Airlines. „Mit der Frequenzerhöhung liegen wir auch voll im Plan unserer Wachstumsstrategie für den Zeitraum 2016 bis 2020 mit der zusätzlichen Stärkung unseres zentralen Drehkreuzes am Chopin Flughafen in Warschau.“

2019 bedient LOT Polish Airlines insgesamt vierzehn verschiedene Langstreckenverbindungen. Neun davon führen nach Nordamerika. Das Langstreckenangebot umfasst:

Flüge von Warschau nach New York-JFK, New York Newark, Chicago, Los Angeles, Miami, Toronto, Tokio, Seoul, Peking und Singapur

Flüge von Krakau nach Chicago

Flüge von Rzeszów nach New York Newark

Flüge von Budapest nach Chicago und New York-JFK

Insgesamt gehören 105 Streckenpaare zum aktuellen Streckennetz von LOT Polish Airlines, 64 mehr als noch Anfang 2016. Die längste Flugstrecke ist die Verbindung von Warschau nach Los Angeles (9.700 Kilometer, 12:20 Stunden Flugzeit).

2017 beförderte LOT Polish Airlines mehr als 6,8 Millionen Passagiere, rund 25 Prozent mehr als im Jahr zuvor. Für 2018 werden 8,9 Millionen Fluggäste erwartet, und 2019 soll die 10-Millionen-Marke überschritten werden. LOT Polish Airlines beschäftigt weltweit knapp 3.000 Mitarbeiter.

Sämtliche Flüge, auch die zusätzlichen Frequenzen auf den Strecken nach Toronto, Los Angeles und New York Newark, sind über alle Vertriebskanäle buchbar.

LOT Polish Airlines