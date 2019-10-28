LOT mit mehr Flügen ab Berlin

LOT Polish Airlines Boeing 787 Dreamliner (Foto: Boeing)

LOT Polish Airlines setzt das Wachstum in Berlin konsequent fort. Zum Beginn des Winterflugplans erhöht LOT das Flugangebot von Berlin-Tegel nach Warschau auf vier tägliche Verbindungen.

Nicht einmal zwei Jahre nach dem Erstflug im Dezember 2017 hat LOT Polish Airlines das Angebot damit verdoppelt.

In Warschau haben Flugreisende aus Berlin die Möglichkeit, zu mehr als 110 Strecken aus dem weltweiten Netzwerk von LOT Polish Airlines umzusteigen, beispielsweise nach Zentral- und Osteuropa, nach Fernost und nach Nordamerika. Der neue, zusätzliche Flug LO386 startet in Berlin um 13:20 Uhr und erreicht die polnische Hauptstadt nach 80 Minuten um 14:40 Uhr. Dank dieser Verbindung können die Passagiere in Warschau ohne langen Aufenthalt zu zahlreichen Weiterflügen umsteigen.

„Berlin ist für uns ein wichtiger Markt, und seit wir die Stadt vor knapp zwei Jahren in unser Streckennetz aufgenommen haben, konnten wir unser Angebot bei Geschäftsreisenden und Touristen gut etablieren. Daher freuen wir uns sehr, dass wir unsere Flugfrequenz ab Berlin jetzt auf vier Flüge pro Tag weiter ausbauen können.“, sagte Amit Ray, Regional Director DACH Markets & India von LOT Polish Airlines.

Das neue tägliche Flugangebot von LOT Polish Airlines ab/bis Berlin während des Winterflugplans 2019/2020:

Berlin-Warschau

• Abflug um 7:40 Uhr, Ankunft um 9:05 Uhr; LO392

• Abflug um 10:25 Uhr, Ankunft um 11:45 Uhr; LO388

• Abflug um 13:20 Uhr, Ankunft um 14:40 Uhr; LO386

• Abflug um 19:30 Uhr, Ankunft um 20:50 Uhr; LO390

Warschau-Berlin

• Abflug um 8:20 Uhr; Ankunft um 9:45 Uhr; LO387

• Abflug um 11:15 Uhr; Ankunft um 12:40 Uhr; LO385

• Abflug um 17:25 Uhr, Ankunft um 18:50 Uhr; LO389

• Abflug um 20:30 Uhr, Ankunft um 22:00 Uhr; LO391