LOT kauft Boeing 737 MAX 8

LOT Polish Airlines Boeing 737 MAX 8 (Foto: LOT Polish Airlines)

LOT Polish Airlines übernimmt kurzfristig sechs Flugzeuge vom Typ Boeing 737 MAX 8 und verstärkt damit die Flotte für Kurz- und Mittelstreckenflüge.

Die kurzfristige Übernahme der Boeing 737 MAX 8 wurde möglich, weil die rumänische Airline Blue Air den Flugbetrieb eingestellt hat. LOT Polish Airlines erhält die Maschinen als operatives Leasing von der in den USA beheimateten Air Lease Corporation (ALC). Zwischen den beiden Partnern bestehen bereits Leasingverträge über fünf Boeing 737 MAX 8 und einen Dreamliner.

„LOT Polish Airlines befindet sich derzeit in einem Auswahlprozess für die Erneuerung der Regional- und Mittelstreckenflotte. Bis zum Abschluss dieses Prozesses nutzen wir verschiedene Flugzeuge als Übergangslösung. Vor diesem Hintergrund haben wir vor Kurzem erst Maschinen vom Typ Embraer 175 und 190 in Dienst gestellt. Ihnen folgen nun mit den Boeing 737 MAX 8 besonders zuverlässige und ökonomische Flugzeuge“, erläutert Maciej Wilk, Chief Operating Officer von LOT Polish Airlines.

„Wir freuen uns sehr, dass wir mit der Leasing-Vereinbarung über die sechs modernen B73 MAX 8 Flugzeuge unsere guten und langjährigen Geschäftsbeziehungen mit LOT Polish Airlines weiter vertiefen können. Das Leasing-Volumen zwischen LOT und ALC hat sich somit auf aktuell zwölf Flugzeuge verdoppelt. Seit Ende 2017 spielt ALC eine wichtige Rolle bei dem Modernisierungsprogramm der LOT-Flotte, und diese zusätzlichen Flugzeuge werden das Unternehmen bei seiner Netzwerks- und Wachstumsstrategie unterstützen“, so Steven F. Udvar-Házy, Executive Chairman der Air Lease Corporation.

Erste zusätzliche B737 MAX 8 geht bereits Mitte des Monats in den Linienbetrieb

LOT Polish Airlines wird die zusätzlichen Boeing 737 MAX 8 vornehmlich ab Warschau auf stark nachgefragten Kurz- und Mittelstrecken innerhalb Europas einsetzen. Die erste Maschine wird bereits Mitte des Monats in den Linienbetrieb integriert. Die Boeing 737 MAX 8 gilt als das ökonomischste Flugzeug seiner Klasse. Es ist mit zwei CFM LEAP-1B Triebwerken der neuesten Generation ausgestattet und besitzt eine Reichweite von bis zu 5.750 Kilometern – 2.250 Kilometer mehr als die B737-400. Ihr Treibstoffverbrauch ist um 15 Prozent geringer als bei der B737-800 NG. Dank der modernen Triebwerke ist die Maschine auch um rund 40 Prozent leiser und verbraucht deutlich weniger Treibstoff als vergleichbare Flugzeuge.

Jede der sechs B737 MAX 8 verfügt über 189 Sitze, die alle mit USB-Anschlüssen ausgestattet sind. Die Kabine wurde nach dem Vorbild der Dreamliner mit dem Boeing Sky Interior gestaltet. So stehen den Fluggästen neue, ergonomisch geformte Fächer für die Gepäckablage zur Verfügung, während sich die LED-Beleuchtung der Kabine abdimmen und farblich anpassen lässt. Mit der Indienststellung der sechs zusätzlichen Flugzeuge wächst bei LOT Polish Airlines die Flotte der B737 MAX 8 auf insgesamt elf Jets.