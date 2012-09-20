LOT gibt Dreamliner Destination bekannt

LOT Polish Airlines wird ab dem 16. Januar 2013 mit ihrer ersten Boeing 787 von Warschau nach Chicago verkehren.

LOT gab ausserdem bekannt, dass die erste Boeing 787 im November zur Flotte stossen wird. LOT hat ihre ersten sieben Dreamliner 2005 bestellt und acht weitere im 2007. Die ersten Boeing 787 Auslieferungen an LOT waren ursprünglich für das Jahr 2008 geplant, wie alle anderen Dreamliner Kunden musste sich LOT lange auf die Maschine gedulden. Weitere Ziele werden ab Warschau New York und Peking sein. Die neuen 787 werden bei LOT die 767 ersetzen.