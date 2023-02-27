LOT gehört zu den pünktlichsten Airlines

LOT Polish Airlines Boeing 787 Dreamliner (Foto: Boeing)

LOT Polish Airlines ist eine der zuverlässigsten Fluggesellschaften Europas. Dies bestätigt das 2022er Pünktlichkeits-Ranking des globalen Flugdatenanbieters Cirium.

LOT Polish Airlines gehört laut der Zuverlässigkeitsstudie von Cirium zu den zehn pünktlichsten europäischen Airlines. 2022 absolvierte LOT Polish Airlines mehr als 85.000 Flüge. Davon waren 75,08 Prozent pünktlich. LOT Polish Airlines erreichte damit im europäischen Vergleich den zehnten Rang, nur 0,08 Prozentpunkte hinter Finnair auf Platz 9 (über 45.000 Flüge). Die ersten Plätze belegen Iberia, Air Europe und Iberia Express.

„Im Luftverkehr kann es aus den verschiedensten Gründen zu Verspätungen kommen, beispielsweise wenn nicht ausreichend Personal an den Flughäfen zur Verfügung steht oder wenn der Luftraum sehr stark ausgelastet ist“, erläutert Amit Ray, Director DACH/Italy/India and Head of Global Corporate and Strategic Sales von LOT Polish Airlines. „2022 war für viele europäische Fluggesellschaften ein herausforderndes Jahr. Umso mehr freuen wir uns, dass wir zu den zehn pünktlichsten Fluggesellschaften in Europa gehörten, zumal technische Ursachen für etwaige Verspätungen bei uns nur sehr selten auftraten.“

Tatsächlich belief sich die technische Zuverlässigkeit bei LOT Polish Airlines im vergangenen Jahr auf 98,6 Prozent. Bei gerade einmal 1,4 Prozent der von der Airline durchgeführten Flüge kam es aufgrund von Technik zu einer Störung.