LOT fliegt wieder nach Indien

LOT Polish Airlines Boeing 787 Dreamliner (Foto: LOT)

Nach zweijähriger, pandemiebedingter Unterbrechung nimmt LOT Polish Airlines, Mitglied der Star Alliance, die indische Hauptstadt Delhi wieder in den Flugplan auf.

Der erste Flug erfolgt bereits am 29. März 2022. Außerdem baut LOT Polish Airlines das Engagement auf dem indischen Subkontinent aus und fliegt ab 31. Mai 2022 auch zusätzlich nach Mumbai. Zu beiden Verbindungen bestehen günstige Anschlussflüge aus Deutschland, Österreich und der Schweiz.

Die Flüge von LOT Polish Airlines von Warschau nach Delhi finden zunächst dreimal pro Woche jeweils dienstags, donnerstags und sonntags statt. Ab dem 2. Mai 2022 erhöht sich die Frequenz auf wöchentlich fünf Flüge (montags, dienstags, mittwochs, freitags und sonntags). Der Flug LO-071 startet dabei in Warschau um 18:25 Uhr und erreicht Delhi am Morgen des nächsten Tages um 6:00 Uhr. Zurück geht es mit LO-072 um 8:00 Uhr ab Delhi mit Landung in Warschau um 13:10 Uhr am gleichen Tag.

„Ich freue mich sehr, dass wir die Flüge nach Indien, einem der am schnellsten wachsenden Zukunftsmärkte, endlich wieder aufnehmen“, sagte Rafal Milczarski, President of the Management Board von LOT Polish Airlines. „Die Verbindung stärkt die Zusammenarbeit zwischen Polen und Indien sowie den Reiseverkehr in dieses faszinierende Land. Umgekehrt erhalten unsere indischen Fluggäste mit der Wiederaufnahme dieses Service die Möglichkeit, über Warschau bequem zu vielen Zielen in Europa und Nordamerika zu reisen.“

Neu: Erstmals Flüge nach Mumbai

Darüber hinaus startet LOT Polish Airlines erstmals auch nach Mumbai. Die polnische Fluggesellschaft bedient die westindische Millionenmetropole ab dem 31. Mai 2022 zweimal pro Woche (jeweils dienstags und samstags). Flug LO-075 startet in Warschau um 15:40 Uhr und landet am kommenden Morgen um 2:45 Uhr an seinem Ziel. Auf dem Rückweg findet der Abflug von LO-076 um 8:45 Uhr statt mit Ankunft in Warschau um 13:40 Uhr am gleichen Tag.

„Nachdem wir im Herbst 2019 unsere Flüge nach Delhi und damit Indien neu in unser Angebot aufgenommen hatten, konnten wir bereits eine hervorragende Resonanz unserer Fluggäste aus Europa und Indien registrieren“, so Amit Ray, Regional Director DACH Markets, Italy & India von LOT Polish Airlines. „Umso mehr freut es uns, dass wir nur wenige Wochen nach der Wiederaufnahme unserer Flüge nach Delhi mit Mumbai bereits eine zweite wichtige Destination in Indien bedienen können.“

Zu den neuen Flügen nach Mumbai offeriert LOT Polish Airlines bequeme Anschlussverbindungen ab den deutschsprachigen Ländern. Zum Beispiel:

Ab Berlin-Brandenburg

Abflug in Berlin-Brandenburg um 11:55 Uhr, Ankunft in Mumbai um 2:45 Uhr am nächsten Morgen

11:20 Stunden Gesamtreisedauer inklusive 2:20 Stunden Aufenthalt in Warschau

Ab Düsseldorf

Abflug in Düsseldorf um 10:25 Uhr, Ankunft in Mumbai um 2:45 Uhr am nächsten Morgen

12:50 Stunden Gesamtreisedauer inklusive 3:25 Stunden Aufenthalt in Warschau

Ab Frankfurt

Abflug in Frankfurt um 10:25 Uhr, Ankunft in Mumbai um 2:45 Uhr am nächsten Morgen

12:50 Stunden Gesamtreisedauer inklusive 3:30 Stunden Aufenthalt in Warschau

Ab Hamburg

Abflug in Hamburg um 11:20 Uhr, Ankunft in Mumbai um 2:45 Uhr am nächsten Morgen

11:55 Stunden Gesamtreisedauer inklusive 2:50 Stunden Aufenthalt in Warschau

Ab Genf

Abflug in Genf um 10:25 Uhr, Ankunft in Mumbai um 2:45 Uhr am nächsten Morgen

12:50 Stunden Gesamtreisedauer inklusive 3:05 Stunden Aufenthalt in Warschau

Ab Zürich

Abflug in Zürich um 10:25 Uhr, Ankunft in Mumbai um 2:45 Uhr am nächsten Morgen

12:50 Stunden Gesamtreisedauer inklusive 3:20 Stunden Aufenthalt in Warschau

Alle Langstreckenflüge mit dem Dreamliner

Wie auf allen Langstreckenflügen setzt LOT Polish Airlines auch auf den Verbindungen nach Delhi und Mumbai moderne Flugzeuge vom Typ Boeing 787 mit einer Drei-Klassen-Konfiguration ein: LOT Business Class, LOT Premium Economy Class und LOT Economy Class.

Tickets für die neuen Flüge nach Delhi und Mumbai sind über alle gängigen Vertriebskanäle buchbar.