LOT erwartet Gang an die Börse im 2H 2009

Der lange verschobene Börsengang der LOT soll nun voraussichtlich frühestens in der zweiten Jahreshälfte 2009 erfolgen.

