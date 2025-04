LOT eröffnet neu gestaltete Lounge

LOT Polish Airlines Boeing 787 Dreamliner (Foto: Boeing)

LOT Polish Airlines hat an ihrem globalen Drehkreuz, dem Chopin Flughafen in Warschau, die Business Lounge Polonez im Schengen-Bereich komplett neugestaltet und vergrößert.

Fluggästen bietet sie ein hohes Maß an Komfort sowie zahlreiche Möglichkeiten, die Zeit vor dem Abflug zum Erholen oder Arbeiten zu nutzen. Mit einer Fläche von jetzt über 860 Quadratmetern (153 mehr als zuvor) ist die neue Business Lounge Polonez erheblich größer geworden und bietet Platz für 60 zusätzliche Gäste. Sie werden hier von einem modernen, einladenden Ambiente mit bequemen Sitzgelegenheiten und Sofas empfangen und genießen obendrein einen spektakulären Blick auf das Vorfeld sowie ins Terminalgebäude. Ganz neu in der Lounge sind eine Bar zur Selbstbedienung sowie ein Konferenzraum mit großem Bildschirm. Mit dunklem Marineblau, Kupfer und Bernstein orientiert sich die farbliche Gestaltung der Lounge an dem zukünftigen Innendesign der Dreamliner-Flotte von LOT Polish Airlines – ähnlich, wie es bereits in der zum Jahreswechsel eröffneten Business Lounge der Fluggesellschaft in Chicago umgesetzt wurde. Zu den vielen Selbstverständlichkeiten zählen hier zudem schnelles WLAN sowie zahlreiche Steckdosen und USB-Ports.

Für besonders anspruchsvolle Gäste steht wieder ein separater Bereich zur Verfügung. Dieser hieß früher Elite und wurde jetzt in Polonez Gold Lounge umbenannt. Diese bietet unter anderem bequeme Liegestühle zum Relaxen sowie optional nutzbare Trennwände für zusätzliche Privatsphäre.

„Ziel bei der Neugestaltung war es nicht allein, einen Raum zu schaffen, der höchsten Ansprüchen an Komfort und Service genügt“, erläutert Izabela Leszszynska, Director of Product Development and Customer Experience bei LOT Polish Airlines. „Wir wollten an unserem Drehkreuz das gesamte Erlebnis für all jene Gäste auf ein höheres Niveau heben, die Exklusivität und ein modernes Premium-Ambiente zu schätzen wissen. Die Lounge wurde so konzeptioniert, dass unsere Gäste nach Belieben entspannen oder produktiv arbeiten können – und all das verbunden mit polnischer Gastfreundschaft, die sie willkommen heißt.“

Relax Spot by Phenomé x LOT: Beauty Salon zur Pflege gestresster Haut

Mit dem Relax Spot by Phenomé x LOT präsentiert die Business Lounge Polonez ab der ersten Maihälfte einen neuen Spa-Bereich mit einer wertvollen Besonderheit, wie sie weltweit nur selten in einer Flughafenlounge zu finden ist: einen Beauty Salon zur Hauptpflege. LOT Polish Airlines betreibt diesen zusammen mit der polnischen Kosmetikmarke Phenomé, deren Produkte auch an Bord der B787 Dreamliner zu finden sind. Die Anwendungen sollen der beim Reisen durch trockene Luft, Wetter und Anspannung gestressten Haut guttun und damit auch das gesamte Wohlbefinden der Passagiere steigern. Der Relax Spot by Phenomé x LOT wird montags bis freitags geöffnet sein.

Zugang zur neuen Lounge

Die jetzt neugestaltete Business Lounge Polonez von LOT Polish Airlines hat täglich von 5 bis 23 Uhr geöffnet. Kostenfreien Zugang haben:

Passagiere in der Business Class auf Flügen, die von LOT Polish Airlines oder einem anderen Mitglied der Star Alliance durchgeführt werden.

Passagiere in der Business Class, die zu einem Inlandsflug umsteigen.

Passagiere in LOT Business Class auf einem Charterflug, sofern sie Inhaber einer Senator- oder SA Goldkarte sind.

folgende Mitglieder bei Miles & More:

HON Circle Mitglieder, sofern diese mit einem Star-Alliance-Flug reisen.

Senator/Star Alliance GOLD Mitglieder auf Star-Alliance-Flügen.

Mitglieder mit Frequent-Traveller-Status auf Flügen, die von LOT Polish Airlines, Lufthansa (LH), Austrian Airlines (OS), Brussels Airlines (SN), Swiss (LX) oder Croatia Airlines (OU) durchgeführt werden.

Über LOT Polish Airlines

LOT Polish Airlines ist eine moderne Fluggesellschaft, die Zentral- und Osteuropa mit den übrigen Teilen der Welt verbindet. Zum Langstreckennetz gehören unter anderem Ziele in den USA, Kanada, China, Japan, Südkorea, Indien. Auf Langstreckenflügen setzt LOT Polish Airlines ausschließlich Boeing 787 Dreamliner ein, eines der fortschrittlichsten Langstreckenflugzeuge der Welt. LOT Polish Airlines führt bereits seit 1929 Flüge durch und ist damit die zwölftälteste Fluggesellschaft der Welt sowie zugleich eine der international bekanntesten Marken Polens.