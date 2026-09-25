LOT Polish Airlines wird ausgezeichnet

LOT Polish Airlines Boeing 787 Dreamliner (Foto: Boeing)

Star-Alliance-Mitglied LOT Polish Airlines wurde im Rahmen der 2026 Skytrax World Airline Awards in London zur besten Fluggesellschaft Zentraleuropas (Best Airline in Central Europe) gekürt.

Die Auszeichnung würdigt die Servicequalität sowie die kontinuierliche Verbesserung des Produktes sowie Passagiererlebnisses der Airline. Bereits im vergangenen Jahr konnte die Fluggesellschaft in dieser Kategorie den Titel holen.

Grundlage für die Preisvergabe ist eine weltweite Onlinebefragung von Fluggästen, die zwischen September 2025 und August 2026 stattfand. Dabei gaben Passagiere aus über 100 Ländern 24,8 Millionen Bewertungen zur Qualität von mehr als 300 Fluggesellschaften ab.

„Wir gratulieren LOT Polish Airlines zur Auszeichnung als beste Fluggesellschaft in Zentraleuropa“, so Edward Plaisted, CEO von Skytrax. „Dies belegt die große Wertschätzung der Fluggäste für die Qualität des Produktes sowie den tagtäglichen Kundenservice der Airline.“

Vier-Sterne-Bewertung für die Lounges von LOT Polish Airlines in Warschau und Chicago

Zusätzlich wurden die LOT Business Lounge Polonez und die LOT Business Lounge Mazurek am Flughafen Warschau-Chopin sowie die LOT Business Lounge Chicago am O’Hare International Airport beim Skytrax World Airline Rating jeweils mit vier Sternen prämiert.

„Die diesjährigen Auszeichnungen unterstreichen, wie konsequent wir uns um das Wohl unserer Passagiere in jeder Phase ihrer Reise kümmern“, sagt Michał Fijoł, CEO von LOT Polish Airlines. „Auf Grundlage von Feedback von Passagieren aus der ganzen Welt zur besten Fluggesellschaft in Zentraleuropa gekürt zu werden, erfüllt uns mit großer Zufriedenheit. Die Vier-Sterne-Bewertungen unserer Lounges bestätigen, dass sich unsere jüngsten Neuerungen gelohnt haben. Wir freuen uns besonders, dass unsere Lounge in Chicago ausgezeichnet wurde, da wir hier polnisches Design und Kultur jenseits des Atlantiks präsentieren können. Diese Würdigungen sind ein Verdienst des gesamten LOT-Teams, dem ich für seine tägliche Arbeit danken möchte.“

Im Gegensatz zu den Skytrax World Airline Awards bewerten beim Skytrax World Airline Rating Experten der jeweiligen Fachbereiche produktbezogene Standards und die Servicequalität. Die Skytrax-Prüfer heben das stimmige Design, die verwendeten Materialien sowie das Speisen- und Getränkeangebot der LOT Business Lounges hervor. Neben der klar definierten Markenidentität würdigen sie die gelungene Verbindung aus moderner Inneneinrichtung, Funktionalität und Elementen, die die polnischen Wurzeln von LOT Polish Airlines repräsentieren. Sowohl die Lounge in Chicago als auch die Mazurek Lounge in Warschau überraschten mit einem einzigartigen Panoramablick auf das Vorfeld. Eines der herausragendsten Merkmale ist zudem der Spa-Bereich in der Polonez Lounge mit einem breiten Angebot an Behandlungen, der Fachkompetenz des Personals sowie der Zusammenarbeit mit einer polnischen Kosmetikmarke.

Über LOT Polish Airlines

LOT Polish Airlines, ein Mitglied der Star Alliance, ist eine moderne Fluggesellschaft, die Zentral- und Osteuropa mit den übrigen Teilen der Welt verbindet. Zum Langstreckennetz gehören unter anderem Ziele in den USA, Kanada, Japan, Südkorea, Thailand, Vietnam und Indien. Auf Langstreckenflügen setzt LOT Polish Airlines ausschließlich Boeing 787 Dreamliner ein, eines der fortschrittlichsten Langstreckenflugzeuge der Welt. LOT Polish Airlines führt bereits seit 1929 Flüge durch und ist damit die elftälteste Fluggesellschaft der Welt sowie zugleich eine der international bekanntesten Marken Polens.