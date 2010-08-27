LOT Polish Airlines steuert Damaskus an

LOT Polish Airlines führt eine weitere neue Strecke im Mittleren Osten ein. Zum 2. November 2010 nimmt LOT dreimal wöchentlich Damaskus in den Flugplan auf.

LOT Polish Airlines führt eine weitere neue Strecke im Mittleren Osten ein. Zum 2. November 2010 nimmt LOT dreimal wöchentlich Damaskus in den Flugplan auf.

Die Tickets sind ab sofort buchbar und kosten ab 354,21 EUR. Dies ist die siebte neue Strecke, die LOT dieses Jahr eröffnet. Zuvor hat LOT die Verbindungen nach Beirut, Eriwan, Kaliningrad, Tallinn und Bratislava hinzugenommen, Tiflis und Hanoi sind für Herbst gelistet. Nach dem Erfolg der Strecke Warschau – Beirut nimmt LOT Polish Airlines mit Damaskus ein weiteres Ziel im Mittleren Osten auf. Dienstag, Donnerstag und Sonntag fliegt der Star Alliance Partner die syrische Hauptstadt an. Der Flug wird mit Maschinen des Typs Embraer 175 durchgeführt. Von Deutschland aus fliegt LOT von den Städten Berlin, Hamburg, Düsseldorf, Frankfurt und München über das moderne Drehkreuz Warschau nach Damaskus.

Damaskus blickt auf die längste menschliche Besiedelung mit einer mehr als 5000 jährigen Geschichte zurück. Zu den kulturellen Höhepunkten von Damaskus zählt die Altstadt, seit 1979 zum UNESCO-Weltkulturerbe gehört.

Der Flugplan zwischen Warschau und Damaskus:

Flugnummer Strecke Wochentage Uhrzeit (lokal) Abflug Ankunft LO 147 Warschau – Damaskus Dienstag

Donnerstag

Sonntag 22:30 03:10 LO 148 Damaskus – Warschau Montag

Mittwoch

Freitag 04:00 07:00

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