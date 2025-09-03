LOT Polish Airlines stellt Airbus A220 Kabine vor

Airbus A220 LOT Polish Airlines (Foto: LOT Polish Airlines)

Noch mehr Komfort, Effizienz und Funktionalität: LOT Polish Airlines hat soeben das Design für die Kabinen im neuen Airbus A220 vorgestellt.

Ab 2027 sollen die Airbus A220 Maschinen auf Kurz- und Mittelstreckenflügen eingesetzt werden und bieten mit LOT Economy Class und LOT Business Class zwei Klassen an Bord an. Abhängig vom Modell der A220-Familie haben 125 (A220-100) bzw. 149 Passagiere Platz (A220-300).

Mit einer 2-3-Sitzkonfiguration erhalten Reisende mehr individuellen Freiraum und mit einer Breite von über 45 Zentimetern – mehr als die meisten in ihrer Klasse – sorgen die ergonomischen RECARO R2-Sitze auch bei längeren Strecken für höchste Bequemlichkeit. Außerdem verfügen die Leichtbaumodelle unter anderem über eine Halterung für Smartphones und Tablets, eine 60-Watt-USB-C-Steckdose sowie eine Getränkehalterung. Die Sitze werden von RECARO, einem der weltweit führenden Anbieter von Flugzeuginnenausstattungen, im hochmodernen Werk im polnischen Świebodzin hergestellt.

LOT Polish Airlines stellt Airbus A220 Kabine vor (Foto: LOT Polish Airlines)

„Der A220 setzt neue Standards für das Reisen bei LOT Polish Airlines und hat ganz klar die Bedürfnisse unserer Passagiere im Fokus. Noch mehr Komfort, reduzierte Geräusche in der Kabine und moderne technische Features machen jeden Flug noch angenehmer“, sagt Izabela Leszczyńska, Director of Product Development and Customer Experience bei LOT Polish Airlines.

LOT Polish Airlines stellt Airbus A220 Kabine vor (Foto: LOT Polish Airlines)

Die schallgedämmte Kabine hält den Geräuschpegel sehr niedrig, so dass die Fluggäste an Bord entspannen können. Das Airspace Design von Airbus, das in den neuesten Flugzeugen des Herstellers zum Einsatz kommt, zeichnet sich durch eine offene Innenraumgestaltung, ein klares Kabinenlayout sowie eine anpassbare LED-Beleuchtung, die sich der Tageszeit und der Flugphase anpasst, aus. Größere Fenster sorgen für mehr Tageslicht und einen besseren Blick nach draußen. Auch in den Gepäckfächern ist mehr Platz, was ein schnelleres Boarding durch das einfachere Verstauen des Gepäcks ermöglicht. Für alle, die Messenger-Dienste nutzen oder während des Fluges arbeiten wollen, wird WLAN zur Verfügung stehen. Die Einführung des Airbus A220 kombiniert moderne Technologie mit einem verbesserten Flugerlebnis und stärkt zudem die Position von LOT als Marktführer in der Region.

Über LOT Polish Airlines

LOT Polish Airlines, ein Mitglied der Star Alliance, ist eine moderne Fluggesellschaft, die Zentral- und Osteuropa mit den übrigen Teilen der Welt verbindet. Zum Langstreckennetz gehören unter anderem Ziele in den USA, Kanada, Japan, Südkorea und Indien. Auf Langstreckenflügen setzt LOT Polish Airlines ausschließlich Boeing 787 Dreamliner ein, eines der fortschrittlichsten Langstreckenflugzeuge der Welt. LOT Polish Airlines führt bereits seit 1929 Flüge durch und ist damit die zwölftälteste Fluggesellschaft der Welt sowie zugleich eine der international bekanntesten Marken Polens.

