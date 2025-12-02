LOT Polish Airlines mit mehr Griechenland

LOT Polish Airlines Boeing 737-8 (Foto: LOT Polish Airlines)

LOT Polish Airlines, ein Mitglied der Star Alliance, wird im Sommer kommenden Jahres erstmals nach Heraklion fliegen.

Die saisonale Verbindung von Warschau nach Heraklion auf Kreta startet am 30. Mai 2026 und wird dreimal pro Woche – jeden Montag, Freitag und Samstag – angeboten:

Montag und Samstag

Abflug mit LO 619 in Warschau um 11:45 Uhr, Ankunft in Heraklion um 15:40 Uhr Ortszeit

Freitag

Abflug mit LO 619 in Warschau um 10:20 Uhr, Ankunft in Heraklion um 14:15 Uhr Ortszeit

Mit den Abflugzeiten jeweils am Vormittag bestehen ab vielen europäischen Städten aus dem Netzwerk von LOT Polish Airlines bequeme Anschlussmöglichkeiten. Die Airline setzt auf der Strecke nach Heraklion Flugzeuge vom Typ Boeing 737 MAX 8 mit zwei Serviceklassen an Bord ein. Die Flugzeit beträgt knapp unter drei Stunden.

Die Hauptstadt der Insel Kreta wird damit das dritte Ziel, das die polnische Fluglinie in Griechenland bedient. Aktuell fliegt LOT Polish Airlines bereits täglich und ganzjährig nach Athen sowie neu seit dem Sommer 2025 nach Thessaloniki.

„Wir verfolgen einen nachhaltigen Wachstumskurs und erweitern in diesem Zuge ganz gezielt unser Streckennetz“, so Amit Ray, Director DACH Markets, Italy, Malta and India sowie Head of Global Corporate and Strategic Sales bei LOT Polish Airlines. „Heraklion/Kreta ist dabei die neueste von einer ganzen Reihe angekündigter Flugverbindungen, die wir in den letzten Wochen bekanntgegeben haben. So werden wir 2026 auch Strecken nach Almaty, Bologna, Malaga, Porto und San Francisco aufnehmen.“

Die neuen Flüge nach Heraklion sind ab sofort über alle gängigen Vertriebswege buchbar. Weitere Informationen zum Angebot von LOT Polish Airlines gibt es auf www.lot.com sowie über [email protected].

LOT Polish Airlines, ein Mitglied der Star Alliance, ist eine moderne Fluggesellschaft, die Zentral- und Osteuropa mit den übrigen Teilen der Welt verbindet. Zum Langstreckennetz gehören unter anderem Ziele in den USA, Kanada, Japan, Südkorea und Indien. Auf Langstreckenflügen setzt LOT Polish Airlines ausschließlich Boeing 787 Dreamliner ein, eines der fortschrittlichsten Langstreckenflugzeuge der Welt. LOT Polish Airlines führt bereits seit 1929 Flüge durch und ist damit die zwölftälteste Fluggesellschaft der Welt sowie zugleich eine der international bekanntesten Marken Polens.

LOT Polish Airlines