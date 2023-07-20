LOT Polish Airlines ist auf Gewinnkurs

LOT Polish Airlines Boeing 787 Dreamliner (Foto: LOT)

LOT Polish Airlines erwirtschaftete im Jahr 2022 einen Gewinn von über 113,7 Millionen polnische Zloty das sind rund 25,27 Millionen Euro.

Der Umsatz belief sich dabei auf mehr als 8,3 Milliarden PLN (1,86 Milliarden Euro). Der Frachtbereich erzielte 2022 sogar einen Rekordumsatz in Höhe von 755 Millionen PLN (168,78 Millionen Euro). Insgesamt führte die Fluggesellschaft, ein Mitglied der Star Alliance, im vergangenen Jahr mehr als 90.000 Flüge durch und beförderte fast 8 Millionen Gäste. Damit erreichte sie eine Auslastung von über 80 Prozent.

„Diese Kennzahlen sind das Ergebnis der enormen Arbeit und des Engagements unserer gesamten Belegschaft. Die Passagiere und Geschäftspartner von LOT Polish Airlines stehen dabei für uns immer im Mittelpunkt“, betonte Micha? Fijo?, Vorstandsvorsitzender von LOT Polish Airlines, auf der Hauptversammlung des Unternehmens.

„LOT ist profitabel, gastfreundlich und pünktlich", ergänzte Fijo?. Laut dem jüngsten Ranking von Cirium, einer führenden Luftfahrtberatungsgesellschaft, gehörte LOT Polish Airlines in den letzten Monaten regelmäßig zu den drei pünktlichsten Fluggesellschaften in Europa.

LOT Polish Airlines ist eine moderne Fluggesellschaft, die Zentral- und Osteuropa mit den übrigen Teilen der Welt verbindet. Zum Langstreckennetz gehören unter anderem Ziele in den USA, Kanada, China, Japan, Südkorea, Indien und Kasachstan. Auf Langstreckenflügen setzt LOT Polish Airlines ausschließlich Boeing 787 Dreamliner ein, eines der fortschrittlichsten Langstreckenflugzeuge der Welt. LOT Polish Airlines führt bereits seit 1929 Flüge durch und ist damit die zwölftälteste Fluggesellschaft der Welt sowie zugleich eine der international bekanntesten Marken Polens.