LOT Polish Airlines fliegt nach Riad

LOT Polish Airlines Boeing 737 MAX 8 (Foto: LOT Polish Airlines)

Star-Alliance-Mitglied LOT Polish Airlines erweitert im Sommer 2024 den Flugplan und steuert neu Riad an.

Mit dieser neuen Linienverbindung können auch Passagiere aus Deutschland, Österreich und der Schweiz über das globale Drehkreuz in Warschau bequem in die saudi-arabische Hauptstadt reisen.

LOT Polish Airlines fliegt ab dem 4. Juni 2024 jeden Dienstag, Donnerstag und Sonntag nonstop von Warschau nach Riad. Flug LO 125 startet um 15:20 Uhr in Warschau und erreicht Riad nach 5:30 Stunden Flugzeit um 21:50 Ortszeit. Zurück geht es an jedem Montag, Mittwoch und Freitag mit LO 126. Der Abflug in Riad erfolgt morgens um 1:25 Uhr, die Landung in Warschau ist für 6:10 Uhr vorgesehen (5:45 Stunden Flugzeit).

Auf den Flügen zwischen Warschau und Riad setzt LOT Polish Airlines moderne Boeing 737 Max 8 ein.

Auch für Passagiere aus den deutschsprachigen Ländern sind die neuen Flüge nach Riad von Interesse, da sie bequem in Warschau umsteigen können:

Ab Berlin

Abflug in Berlin um 11:20 Uhr, Ankunft in Riad um 21:50 Uhr Ortszeit; 9:30 Stunden Gesamtreisezeit einschließlich 2:40 Stunden Aufenthalt in Warschau

Ab Frankfurt

Abflug in Frankfurt um 10:25 Uhr, Ankunft in Riad um 21:50 Uhr Ortszeit; 10:25 Stunden Gesamtreisezeit einschließlich 3:10 Stunden Aufenthalt in Warschau

Ab Düsseldorf

Abflug in Düsseldorf um 10:25 Uhr, Ankunft in Riad um 21:50 Uhr Ortszeit; 10:25 Stunden Gesamtreisezeit einschließlich 3:05 Stunden Aufenthalt in Warschau

Ab Hamburg

Abflug in Hamburg um 11:20 Uhr, Ankunft in Riad um 21:50 Uhr Ortszeit; 9:30 Stunden Gesamtreisezeit einschließlich 2:30 Stunden Aufenthalt in Warschau

Ab München

Abflug in München um 9:55 Uhr, Ankunft in Riad um 21:50 Uhr Ortszeit; 10:55 Stunden Gesamtreisezeit einschließlich 3:50 Stunden Aufenthalt in Warschau

Ab Stuttgart

Abflug in Stuttgart um 10:55 Uhr, Ankunft in Riad um 21:50 Uhr Ortszeit; 9:55 Stunden Gesamtreisezeit einschließlich 2:40 Stunden Aufenthalt in Warschau

Ab Wien

Abflug in Wien um 9:25 Uhr, Ankunft in Riad um 21:50 Uhr Ortszeit; 11:25 Stunden Gesamtreisezeit einschließlich 4:40 Stunden Aufenthalt in Warschau

Ab Genf

Abflug in Genf um 10:20 Uhr, Ankunft in Riad um 21:50 Uhr Ortszeit; 10:25 Stunden Gesamtreisezeit einschließlich 2:45 Stunden Aufenthalt in Warschau

Ab Zürich

Abflug in Zürich um 10:25 Uhr, Ankunft in Riad um 21:50 Uhr Ortszeit; 10:25 Stunden Gesamtreisezeit einschließlich drei Stunden Aufenthalt in Warschau

„Saudi-Arabien ist ein wichtiger Wirtschaftsstandort im Nahen Osten und zugleich ein Land im touristischen Aufbruch“, so Amit Ray, Director DACH Markets, Italy and India, and Head of Global Corporate and Strategic Sales bei LOT Polish Airlines. „Die Hauptstadt Riad gilt als bedeutendstes Kultur- und Wirtschaftszentrum des Landes, weshalb wir uns sehr freuen, dass wir ab dem 4. Juni 2024 unseren Fluggästen auch Reisen in diese faszinierende Millionenmetropole anbieten zu können.“

Rückkehr nach Athen

Neben den neuen Flügen nach Riad wird LOT Polish Airlines im Frühjahr 2024 auch die Flüge nach Athen wieder aufnehmen. Die Flüge ab Athen starten täglich um 10 Uhr in Warschau und landen in Athen nach 2:40 Stunden Flugzeit. Auch hier gibt es einige attraktive Verbindungen ab Deutschland mit kurzen Umsteigezeiten in Warschau, beispielsweise ab Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg und München (50 bis 95 Minuten Aufenthalt in Warschau).

LOT Polish Airlines ist eine moderne Fluggesellschaft, die Zentral- und Osteuropa mit den übrigen Teilen der Welt verbindet. Zum Langstreckennetz gehören unter anderem Ziele in den USA, Kanada, China, Japan, Südkorea, Indien und Kasachstan. Auf Langstreckenflügen setzt LOT Polish Airlines ausschließlich Boeing 787 Dreamliner ein, eines der fortschrittlichsten Langstreckenflugzeuge der Welt. LOT Polish Airlines führt bereits seit 1929 Flüge durch und ist damit die zwölftälteste Fluggesellschaft der Welt sowie zugleich eine der international bekanntesten Marken Polens.