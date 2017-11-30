LOT Polish Airlines fliegt ab Nürnberg

LOT Polish Airlines Embraer 170 (Foto: Embraer)

LOT Polish Airlines erweitert das Streckennetz in Deutschland und nimmt Nürnberg in den Flugplan auf.

Ab dem 7. Mai 2018 fliegt die Airline zwölfmal wöchentlich nach Warschau und offeriert ihren Fluggästen dort attraktive Anschlussflüge nach Osteuropa, Zentralasien, Nordamerika und in den asiatisch-pazifischen Raum.

Star-Alliance-Mitglied LOT Polish Airlines bedient die Strecke zwischen Nürnberg und Warschau von montags bis freitags mit täglich zwei Flügen sowie an Wochenenden mit jeweils einem Flug pro Tag. Die Abflugzeiten in Nürnberg liegen attraktiv am Vormittag (Abflug von LO358 um 10:30 Uhr) und Abend (Abflug von LO360 um 19:55 Uhr). Geflogen wird mit modernen Embraer Regionaljets in den drei Klassen LOT Business Class, LOT Premium Economy Class und LOT Economy Class. Die Flugzeit von Nürnberg nach Warschau beträgt 100 Minuten. LOT Polish Airlines ist außerdem voll integrierter Partner von Miles & More.

„Mit Nürnberg vergrößern wir unser deutsches Streckennetz um einen weiteren wichtigen Flughafen. Die fränkische Metropole ist die siebte Stadt, die wir in der Bundesrepublik anfliegen werden. Pro Jahr bieten wir dann ab dem Albrecht Dürer Airport Nürnberg mehr als 40.000 Plätze an“, erläutert Amit Ray, Regional Director DACH Markets von LOT Polish Airlines. „Den Fluggästen ab Nürnberg offerieren wir aber nicht nur attraktive Flüge in die polnische Hauptstadt, die Städtetouristen und Geschäftsreisenden viel zu bieten hat. Mit einer Mindestumsteigezeit von nur 30 Minuten gilt der Flughafen in Warschau europaweit als besonders schnell im Umsteigeverkehr. Das bedeutet, dass die Passagiere sehr bequem und ohne großen Zeitverlust von Warschau aus in andere polnische Städte oder nach Osteuropa, Zentralasien, Nordamerika oder in den asiatisch-pazifischen Raum und umsteigen können. Die Flugpläne sind entsprechend darauf abgestimmt.“

Über Warschau nach Astana, St. Petersburg, Tokio oder Singapur

Über 70 Ziele bedient LOT Polish Airlines ab dem Drehkreuz in Warschau, darunter Städte wie Astana, St. Petersburg, Tokio, Seoul, Odessa und ebenfalls neu ab Mai 2018 Singapur in Südostasien. Viele dieser Städte sind auch Drehkreuze der Star Alliance, des weltgrößten Airline-Verbundes, dem auch LOT Polish Airlines seit vielen Jahren angehört, was den Fluggästen zusätzliche Reisemöglichkeiten eröffnet.

Rafal Milczarski, der CEO von LOT Polish Airlines: „Die Aufnahme der Flüge ab Nürnberg ist ein weiterer bedeutender Schritt im Rahmen unserer Expansionsstrategie von 2016. Wir erweitern permanent das Flugangebot um wichtige Messe- und Geschäftszentren in West- und Mitteleuropa. Zu den jüngsten Beispielen gehören unter anderem die Städte Stuttgart, Luxemburg und Göteborg, die erst vor kurzem in den Flugplan aufgenommen wurden und sich bereits erfolgreich in unserem Portfolio etabliert haben. Somit erwarten für dieses Jahr ein Gesamtpassagieraufkommen von 6,8 Millionen Gästen, ein deutliches Plus gegenüber 2016, als wir 5,5 Millionen Gäste an Bord unserer Flugzeuge begrüßt haben.“

„Warschau stellt für uns eine enorm wichtige Streckennetzerweiterung nach Osteuropa dar. Polen ist für viele Unternehmen aus der Metropolregion ein bedeutender Wachstumsmarkt“, so Flughafengeschäftsführer Dr. Michael Hupe. „Auch die Umsteigemöglichkeiten Richtung Nord- und Osteuropa, aber auch Richtung Südostasien, bieten den Passagieren unserer Metropolregion zusätzliche Optionen. Mit der neuen Verbindung von LOT Polish Airlines nach Warschau sind damit insgesamt zwei Ziele in Polen und nunmehr 17 europäische Hauptstädte im Sommer 2018 nonstop ab Nürnberg erreichbar.“

Flugplan Nürnberg-Warschau

Abflug in Nürnberg um 10:30 Uhr, Ankunft in Warschau um 12:10 Uhr; Gesamtreisedauer 1:40 Stunden

Abflug in Nürnberg um 19:55 Uhr, Ankunft in Warschau um 21:35 Uhr Gesamtreisedauer 1:40 Stunden

Flugplan Warschau-Nürnberg

Abflug in Warschau 8:15 Uhr, Ankunft in Nürnberg um 9:50 Uhr; Gesamtreisedauer 1:35 Stunden

Abflug in Warschau 17:40 Uhr, Ankunft in Nürnberg um 19:15 Uhr; Gesamtreisedauer 1:35 Stunden

Zur Einführung der neuen Flüge bietet LOT Polish Airlines bis 15. Dezember 2017 Tickets ab 119 Euro pro Person für Hin- und Rückflug an.

Reisebeispiele (Ortszeit)

Abflug in Nürnberg um 19:55 Uhr, Ankunft in Singapur um 16:55 Uhr am nächsten Tag; Gesamtreisedauer 14:00 Stunden

(inklusive 1:25 Stunden Transitzeit in Warschau)

Abflug in Singapur um 00:05 Uhr, Ankunft in Nürnberg um 9:50 Uhr; Gesamtreisedauer 15:45 Stunden

(inklusive 2:00 Stunden Transitzeit in Warschau)

Abflug in Nürnberg um 19:55 Uhr, Ankunft in Astana um 7:45 Uhr am nächsten Tag; Gesamtreisedauer 7:50 Stunden (inklusive 1:15 Stunden Transitzeit in Warschau)

Abflug in Astana um 13:00 Uhr, Ankunft in Nürnberg um 19:15 Uhr; Gesamtreisedauer 10:15 Stunden

(inklusive 3:25 Stunden Transitzeit in Warschau)

Abflug in Nürnberg um 19:55 Uhr, Ankunft in Tiflis um 3:55 Uhr am nächsten Tag; Gesamtreisedauer 6:00 Stunden

(inklusive 0:50 Stunden Transitzeit in Warschau)

Abflug in Tiflis um 4:50 Uhr, Ankunft in Nürnberg um 9:50 Uhr; Gesamtreisedauer 7:00 Stunden

(inklusive 1:40 Stunden Transitzeit in Warschau)

Abflug in Nürnberg um 10:30 Uhr , Ankunft in St. Petersburg um 17:25 Uhr; Gesamtreisedauer 5:55 Stunden;

(inklusive 2:20 Stunden Transitzeit in Warschau)

Abflug in St. Petersburg um 14:40 Uhr, Ankunft in Nürnberg um 19:15 Uhr; Gesamtreisedauer 5:35 Stunden;

inklusive 2:00 Stunden Transferzeit in Warschau)

Abflug in Nürnberg um 10:30 Uhr, Ankunft in Tokio um 08:45 Uhr am nächsten Tag; Gesamtreisedauer 15:15 Stunden (inklusive 2:55 Stunden Transitzeit in Warschau)

Abflug in Tokio um 10:20 Uhr, Ankunft in Nürnberg um 19:15 Uhr; Gesamtreisedauer 15:55 Stunden

(inklusive 3:15 Stunden Transitzeit in Warschau)

Die neuen Flüge ab Nürnberg sind ab sofort für alle Vertriebskanäle freigeschaltet. Weitere Informationen gibt es auf LOT.com sowie telefonisch unter 069 – 24 00 10 20.

LOT Polish Airlines ist eine moderne Fluggesellschaft mit umfassendem Streckennetz in Europa, Zentralasien, dem Mittelmeerraum sowie zahlreichen Fernzielen. Sie befördert jährlich mehr als 5 Millionen Passagiere, wobei viele über das Drehkreuz Warschau reisen, das schnelles Umsteigen zu Flügen zu etwa 70 Zielen ermöglicht. Als einzige Airline ihrer Heimatregion fliegt sie nonstop in die USA sowie nach Kanada, China, Japan, Korea, Singapur und Kasachstan und untermauert damit ihre starke Position in Ost- und Mitteleuropa. LOT Polish Airlines verfügt europaweit über eine der jüngsten Flotten und ist die einzige Fluggesellschaft, die auf ihren Langstreckenflügen ausschließlich den Boeing 787 Dreamliner einsetzt, eines der modernsten Fluggeräte. Mit 88 Jahren Flugerfahrung ist LOT Polish Airlines eine der ältesten Fluggesellschaften der Welt und die international bekannteste Marke Polens. Das hohe Renommee der Airline unterstreichen zahlreiche Auszeichnungen von Branchenverbänden und Medien – sowie die Beliebtheit bei den Fluggästen.

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