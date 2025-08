LOT Polish Airlines erhält erste Recaro-Sitze

LOT Polish Airlines Boeing 737-8 (Foto: LOT Polish Airlines)

LOT Polish Airlines hat die erste Lieferung von Sitzen von RECARO Aircraft Seating in Empfang genommen.

Es sind die ersten von insgesamt rund 14.000 modernen, ergonomisch geformten Sitzen, mit denen die Fluggesellschaft ihre Maschinen vom Typ Boeing 737 MAX 8 sowie Airbus A220 bestücken wird. Die jetzt von dem polnischen Werk des Herstellers in Świebodzin ausgelieferten Exemplare werden in einer der 13 Boeing 737 MAX 8 eingebaut, die bis Ende 2026 zur Flotte von LOT Polish Airlines stoßen werden.

Bei den jetzt gelieferten RECARO R2-Sitzen handelt es sich um Leichtbaumodelle mit hoher Funktionalität. Dies umfasst unter anderem 60-Watt-Steckdosen für das schnelle Aufladen elektronischer Geräte, eine Halterung für Smartphones und Tablets, sechsfach verstellbare Kopfstützen, längere Armlehnen und bequeme Rückenlehnen aus einem speziellen Schaumstoff für zusätzlichen Komfort. Jeder Sitz wiegt weniger als 10 Kilogramm, was Treibstoff einspart und die CO2-Emissionen verringert. Zudem erleichtert die modulare Bauweise die Wartung.

Die neuen Sitze sind ein Teil des umfassenden Modernisierungsprogramms der Flugzeugkabinen von LOT Polish Airlines. Demnach erhalten die Maschinen vom Typ Boeing 737 MAX 8 einen komplett neuen Innenlook, wie er bereits in den Polonez Business Lounges der Fluglinie in Warschau und in Chicago zu erleben ist. Auch die Boeing 787 Dreamliner werden im Zuge ihrer Neugestaltung das frische Design bekommen und zugleich den Komfort in allen drei Serviceklassen an Bord erhöhen.

Über LOT Polish Airlines

LOT Polish Airlines, ein Mitglied der Star Alliance, ist eine moderne Fluggesellschaft, die Zentral- und Osteuropa mit den übrigen Teilen der Welt verbindet. Zum Langstreckennetz gehören unter anderem Ziele in den USA, Kanada, Japan, Südkorea, Indien und Kasachstan. Auf Langstreckenflügen setzt LOT Polish Airlines ausschließlich Boeing 787 Dreamliner ein, eines der fortschrittlichsten Langstreckenflugzeuge der Welt. LOT Polish Airlines führt bereits seit 1929 Flüge durch und ist damit die zwölftälteste Fluggesellschaft der Welt sowie zugleich eine der international bekanntesten Marken Polens.