LOT Polish Airlines baut Deutschland Angebot aus

LOT Polish Airlines Boeing 787 Dreamliner (Foto: Boeing)

LOT Polish Airlines setzt die Expansion in Deutschland fort. Dazu erweitert die Fluggesellschaft das Angebot ab Berlin-Tegel und Hamburg.

Zusätzlich nimmt die Airline den dänischen Flughafen Billund ins Streckennetz auf, der insbesondere für Fluggäste aus Schleswig-Holstein von hohem Interesse ist. Darüber hinaus wird LOT Polish Airlines ab Sommer 2018 neu nach Skopje/Mazedonien und Podgorica/Montenegro fliegen.

Nach der erfolgreichen Aufnahme der zwei täglichen Flüge von Berlin-Tegel nach Warschau im Dezember 2017 erhöht LOT Polish Airlines ab 1. Juli 2018 das Angebot auf dieser Strecke um eine weitere Frequenz, die sechsmal pro Woche bedient wird. Neu sind die Flüge von Berlin-Tegel nach Warschau mit Abflug um 7:40 Uhr sowie von Warschau nach Berlin mit Ankunft am Flughafen Tegel um 22:00 Uhr. Dank der Flugzeiten am Tagesrand können Geschäftsreisende und Touristen mehr Zeit in der polnischen Hauptstadt verbringen. Außerdem bieten sich über das Drehkreuz Warschau zahlreiche weitere attraktive Umsteigeverbindungen nach Osteuropa, Zentralasien, Nordamerika und in den asiatisch-pazifischen Raum an.

Bereits dreimal täglich fliegt LOT Polish Airlines von Hamburg nach Warschau, wird jedoch zum Sommerflugplan 2018 ab dem 26. März mit dem Bombardier Regional Jet CRJ900 ein größeres Flugzeug einsetzen. Die verfügbare Kapazität von Hamburg nach Warschau wächst dadurch um 30 weitere Sitzplätze pro Tag.

Besonders interessant für Flugreisende aus Schleswig-Holstein sind die neuen Verbindungen von LOT Polish Airlines zwischen der dänischen Stadt Billund und Warschau ab 2. Juli 2018. Zwölfmal pro Woche werden die Flüge mit modernen Embraer-Jets durchgeführt. Auch hier wurde der Flugplan so gestaltet, dass die Fluggäste in Warschau bequem zu zahlreichen Weiterflügen nach Europa und zu Ferndestinationen aus dem großen Streckennetz der Airline umsteigen können. Reisende aus Städten wie Flensburg, Kiel oder Schleswig erhalten so eine interessante Alternative zu anderen Abflughäfen. Flüge von Billund nach Warschau sind pro Person aktuell ab 135 Euro (hin und zurück inklusive aller Steuern und Gebühren) buchbar.

„Deutschland ist für uns ein wichtiger Markt. Immer mehr Gäste entscheiden sich bei ihren Reisen nach Polen oder Osteuropa, aber auch in Länder wie die USA, Korea, Japan, Singapur und Kasachstan für Flüge mit LOT Polish Airlines. Dieser nach wie vor stark wachsenden Nachfrage kommen wir mit zusätzlichen Flugangeboten und größeren Flugzeugen nach“, so Amit Ray, Regional Director DACH Markets von LOT Polish Airlines.

Neu: Flüge nach Skopje und Podgorica

Aktuell gehören sechs deutsche Städte zum Streckennetz von LOT Polish Airlines. Mit Nürnberg kommt im Mai dieses Jahres eine siebte Destination dazu. Ab allen diesen Standorten offeriert die Fluggesellschaft über Warschau hervorragende Weiterflüge ohne großen Zeitverlust – die Mindestumsteigezeit am Chopin-Flughafen beträgt lediglich 30 Minuten. Von dort fliegt LOT Polish Airlines zu über 70 Zielen. Ab Juni 2018 kommen mit der mazedonischen Hauptstadt Skopje und mit Podgorica, der Hauptstadt von Montenegro, zwei wichtige Ziele auf dem Balkan hinzu. Skopje bedient die Airline ab 1. Juni 2018 mit sechs Flügen pro Woche. Podgorica steht ab 2. Juni 2018 mit zwei, ab 14. Juni 2018 mit drei wöchentlichen Verbindungen im Flugplan. Dank der Abflugzeiten in Warschau am späten Vormittag und in der Mittagszeit können Gäste aus Deutschland diese Anschlüsse bequem erreichen. Buchbar sind die Flüge nach Skopje und Podgorica ab Deutschland ab 159 Euro pro Person hin und zurück inklusive aller Steuern und Gebühren.

Konsequente Fortführung der Wachstumsstrategie

Rafal Milczarski, der CEO von LOT Polish Airlines: „Mit den neuen Flügen führen wir die Expansionsstrategie unserer Airline konsequent fort. Allein im vergangenen Jahr haben wir die Aufnahme von 27 neuen Verbindungen angekündigt, darunter auch Flüge ab Warschau zu bedeutenden Langstreckenzielen wie New York-Newark, Los Angeles, Astana und Singapur. Gleichzeitig haben wir unsere Passagierzahlen um fast 1,5 Millionen auf 6,8 Millionen Fluggäste gesteigert. Grundlage dafür ist eine vorausschauende Flottenpolitik. Zwei Boeing B787 Dreamliner und zwei Boeing B737 MAX haben wir 2017 in Dienst gestellt. In diesem Jahr wächst unsere Flotte um ein ganzes dutzend Flugzeuge: drei B787-9 (eine längere Version des Dreamliners), drei B737 MAX 8 und sechs Embraer 195.“

Neue Verbindungen von LOT Polish Airlines:

Zusätzliche Flüge zwischen Berlin-Tegel und Warschau

Abflug in Berlin-Tegel um 7:40 Uhr, Ankunft in Warschau um 9:05 Uhr; Gesamtreisedauer 1:25 Stunden

Abflug in Warschau um 20:30 Uhr, Ankunft in Berlin-Tegel um 22 Uhr; Gesamtreisedauer 1:30 Stunden

Neue Flüge zwischen Billund und Warschau

Abflug in Billund um 10:35 Uhr, Ankunft in Warschau um 12:20 Uhr; Gesamtreisedauer 1:45 Stunden

Abflug in Billund um 19:50 Uhr, Ankunft in Warschau um 21:35 Uhr; Gesamtreisedauer 1:45 Stunden

Abflug in Warschau um 8:20 Uhr, Ankunft in Billund um 10:00 Uhr; Gesamtreisedauer 1:40 Stunden

Abflug in Warschau um 17:30 Uhr, Ankunft in Billund um 19:10 Uhr; Gesamtreisedauer 1:40 Stunden

Flugbeispiel Berlin-Tegel – Skopje

Abflug in Berlin-Tegel um 12:05 Uhr, Ankunft in Skopje um 16:30 Uhr; Gesamtreisedauer 4:25 Stunden

(inklusive 55 Minuten Transitzeit in Warschau)

Abflug in Skopje um 13:20 Uhr, Ankunft in Berlin-Tegel um 17:45 Uhr; Gesamtreisedauer 4:25 Stunden

(inklusive 50 Minuten Transitzeit in Warschau)

Flugbeispiel Hamburg – Podgorica

Abflug in Hamburg um 11:05 Uhr, Ankunft in Podgorica um 15:55 Uhr; Gesamtreisedauer 4:50 Stunden

(inklusive 1:15 Stunden Transitzeit in Warschau)

Abflug in Podgorica um 13:15 Uhr, Ankunft in Hamburg um 18:30 Uhr; Gesamtreisedauer 5:00 Stunden

(inklusive 1:20 Stunden Transitzeit in Warschau)

LOT Polish Airlines