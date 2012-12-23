LOT übernimmt zweite Boeing 787

LOT Polish Airlines konnte am 21. Dezember 2012 ihren zweiten Dreamliner übernehmen.

LOT Polish Airlines konnte am Donnerstag, dem 20. Dezember 2012, ihren zweiten Dreamliner übernehmen.

Das Flugzeug mit der Produktionsnummer ZA271 (Baunummer LN78) ist auf die polnische Kennung SP-LRB zugelassen und seit dem 22. Dezember 2012 im aktiven Liniendienst. Der Flag Carrier Polens konnte den ersten Dreamliner am 24. November 2012 übernehmen. LOT Polish Airlines hat bei Boeing acht Dreamliner gekauft und will damit über die nächsten Jahre ihre älteren Boeing 767 ersetzen. Die Kabine ist mit 18 Elite Club Sitzen, 21 Premium Club Sitzen und 213 Sitzen der Economy Class ausgestattet.

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