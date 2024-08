LOT übernimmt ersten Embraer E195-E2

LOT Polish Airlines Embraer E195-E2 (Foto: Embraer)

Am 30. Juli 2024 konnte LOT Polish Airlines den ersten Embraer E195-E2 E-Jet übernehmen, die Maschine wird von Azorra geleast.

Der erste Embraer E195-E2 von LOT ist in Polen auf die Kennung SP-LEA immatrikuliert. Die neue Maschine ist am 31. Juli 2024 in Warschau eingetroffen und soll ab dem 11. August 2024 im Liniendienst eingesetzt werden. LOT Polish Airlines will den modernen E-Jet zuerst nach Oslo oder Zürich einsetzen. LOT wird insgesamt drei Embraer E195-E2 bei Azorra leasen, die beiden nächsten Maschinen sollen im September und Oktober zur Flotte stossen.

LOT war 2004 der erste Betreiber der E-Jets von Embraer. Der erste kommerzielle Flug am 17. März 2004 wurde mit einem Embraer E170 von der polnischen Hauptstadt Warschau nach Wien durchgeführt.

Bei dem E195-E2 handelt es sich um das größte Flugzeug aus der überarbeiteten E-Jet E2 Familie. Die E195-E2 verbraucht im Vergleich zum Vorgängermuster E195 laut Embraer 25,4 Prozent weniger Treibstoff, diese Effizienzverbesserung konnte hauptsächlich durch die modernen PW1900 Geared Turbofan Triebwerke von Pratt & Whitney erreicht werden. Die Embraer E-Jets aus der E2 Weiterentwicklung verfügen auch über eine moderne elektronische Fly-by-Wire Flugsteuerung, das Cockpit wurde ebenfalls mit einer neuen Avionik überabeitet.