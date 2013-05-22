LOT übernimmt dritten Boeing 787 Dreamliner

LOT Polish Airlines konnte am 17. Mai 2013 ihren dritten Boeing 787 Dreamliner an ihrem Hauptsitz am Flughafen Warschau in Empfang nehmen.

LOT ist momentan der einzige Dreamliner Betreiber in Europa und wird die Maschinen nach dem im Januar verhängten Flugverbot ab dem 5. Juni 2013 wieder in den Betrieb nehmen. Die dritte von acht gekauften Boeing 787 von LOT ist in Polen unter der Kennung SP-LRC zugelassen. Die neu ausgelieferte Maschine wurde von Boeing für Testflüge mit den modifizierten Lithium-Ionen Akkumulatoren genutzt. Die Dreamliner von LOT verfügen über eine Dreiklassenkabine mit 18 Sitzen in der Business Class, 21 Sitzen in der Premium Economy und 213 Sitzen in der Economy Class. Alle Sitzplätze sind mit WiFi und einem modernen Unterhaltungssystem ausgestattet.