LOT übernimmt Boeing 737 von ACG

LOT Polish Airlines Boeing 737-8 (Foto: LOT Polish Airlines)

Die Aviation Capital Group (ACG) hat eine neue Boeing 737 MAX 8 an LOT Polish Airlines ausgeliefert.

Diese Übergabe ist die erste von drei Maschinen dieses Typs, deren Auslieferung in den kommenden Monaten geplant ist. Die Übergabe stärkt die langjährige Partnerschaft zwischen ACG und LOT, die 2017 begann, als die Fluggesellschaft drei Boeing 787 von ACG einmietete. Die neue 737 MAX 8 unterstützt die Flottenerneuerungs- und Wachstumsstrategie von LOT im Bereich der Schmalrumpfflugzeuge.