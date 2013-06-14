LIAT übernimmt erste ATR 72-600

LIAT mit Sitz in Antigua und Barbuda konnte in Toulouse ihr erstes Flugzeug vom Typ ATR 72-600 übernehmen.

Für LIAT ist es das erste Flugzeug von ATR, welches in die Flotte aufgenommen wird. Die Fluggesellschaft mit Hauptsitz auf dem Flughafen Bird International Airport in St Johns betreibt momentan 14 Bombardier Turbopropeller Flugzeuge und will diese Maschinen sukzessive mit Maschinen von ATR ersetzen. Die beiden verbesserten ATR Modelle ATR 42-600 und ATR 72-600 wurden im Herbst 2007 lanciert und gingen mit der ATR 72-600 im Juli 2009 in die Flugerprobung. An der Struktur der beiden Modelle wurden keine grundsätzlichen Änderungen vorgenommen, die Flugzeuge sind mit einer zeitgemäßen Avionik von Thales, stärkeren Pratt & Whitney Canada PW-127M Triebwerken und einer fortschrittlichen Kabineneinrichtung verbessert worden. Die ATR 42-600 hat im Juni 2012 die Musterzulassung erhalten.