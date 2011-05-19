LH Technik stattet Boeing 747-8 VIP aus

Lufthansa Technik hat mit einem Kunden, der nicht genannt werden will, einen Vertrag über die Kabinenausstattung einer Boeing 747-8 zu einem VVIP Flugzeug unterzeichnet.

Die Ausstattungsarbeiten der Boeing 747-8 zu einem Flugzeug der höchsten Luxusklasse werden bei Lufthansa Technik bereits 2012 beginnen. Laut Aussagen von Lufthansa Technik haben die Entwicklungsarbeiten für diesen Vorzeigeauftrag bereits begonnen. Die VIP Version des neuen Passagier Jumbos verkauft sich recht gut, Boeing hat bereits acht Luxus Jets der Boeing 747-8 verkaufen können.