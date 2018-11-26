LH Cargo und China Post kooperieren

Boeing 777F Lufthansa Cargo (Foto: Lufthansa Cargo)

Kürzlich haben die China Post Group Corporation, die offizielle Post der Volksrepublik China, und Lufthansa Cargo eine strategische Zusammenarbeit unterzeichnet.

Li Xiong, Vice President der China Post Group Corporation, und Peter Gerber, CEO und Vorstandsvorsitzender der Lufthansa Cargo, trafen sich in Peking und vereinbarten eine engere Zusammenarbeit. Zunächst hat die Vereinbarung einen wöchentlichen Umfang der Frachtkapazität eines Boeing 777-Frachters auf der Strecke Shanghai (PVG) - Frankfurt (FRA).

„Die Zusammenarbeit zwischen China Post und Lufthansa Cargo ist in den letzten Jahren stetig gewachsen. Das eCommerce-Geschäft wächst sehr stark. Sowohl China Post als auch Lufthansa Cargo bauen das Geschäftsmodell nun aus und bringen damit Neuerungen mit ein. Im Rahmen des Konzepts der ‚Joint Freight Operation‘ haben beide Seiten diesmal einen weiteren Konsens über eine Kapazitätsvereinbarung erzielt. Wir werden gemeinsam einen stabileren und umfassenderen Kanal für den Luftpostverkehr zwischen China und Europa aufbauen", sagte Li Xiong.

„Wir freuen uns sehr, dass die seit vielen Jahren bestehende sehr gute Zusammenarbeit mit der China Post im Rahmen einer strategischen Zusammenarbeit nun sogar neue Qualität gewinnt. Sie spiegelt auch die wachsende Bedeutung des grenzüberschreitenden eCommerce-Marktes wider. Gemeinsam werden wir für unsere gemeinsamen Kunden unser Geschäft auf einer der weltweit wichtigsten Handelsrouten weiter ausbauen können", sagte Peter Gerber, Vorstandsvorsitzender der Lufthansa Cargo.

Die beiden Partner betonten, dass eine weitere enge Zusammenarbeit und zukünftige Abkommen angestrebt werden. Beide Unternehmen arbeiten seit langem auch an anderen großen chinesischen Stationen, vor allem Peking und Guangzhou, hervorragend zusammen. Beide Unternehmen arbeiten zudem gemeinsam an verkürzten Transportzeiten, einer verbesserten Qualität und der Weiterentwicklung der Digitalisierung.

LH Cargo