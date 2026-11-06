LH Cargo strebt Zusammenarbeit mit Nippon an

Lufthansa Cargo Boeing 777F Frachtumschlag (Foto: Lufthansa Cargo)

Lufthansa Cargo, SWISS WorldCargo, All Nippon Airways und Nippon Cargo Airlines streben eine Intensivierung ihrer Zusammenarbeit im Luftfrachtmarkt zwischen Japan und Europa an.

Lufthansa Cargo, SWISS WorldCargo, All Nippon Airways und Nippon Cargo Airlines haben ein Memorandum of Understanding (MoU) unterzeichnet, dass die Unternehmen eine vertiefte Zusammenarbeit im Luftfrachtmarkt zwischen Japan und Europa beabsichtigen. Das MoU bildet den Rahmen, um mögliche Kooperationsfelder zu bewerten und zu untersuchen, wie sich die komplementären Netzwerke und Kompetenzen der vier Fluggesellschaften zum Vorteil von Kunden verbinden lassen.

Lufthansa Cargo und All Nippon Airways verbindet bereits eine langjährige Zusammenarbeit. Im Jahr 2014 gründeten die beiden Unternehmen ein Lufracht-Joint Venture für den Markt zwischen Japan und Europa. Im Zuge von Umstrukturierungen im Frachtgeschäft von ANA Holdings wurde die Zusammenarbeit im September 2023 ausgesetzt. Aufbauend auf der bislang geschaffenen Grundlage treten Lufthansa Cargo und All Nippon Airways in eine neue Phase des Dialogs ein, um eine mögliche Wiederaufnahme ihres Luftfracht-Joint Ventures unter Einbeziehung von SWISS WorldCargo und Nippon Cargo Airlines auszuloten.

Gemeinsam für mehr Konnektivität

Die vier Fluggesellschaften werden insbesondere prüfen, wie Kunden von einer stärkeren Netzwerkanbindung zwischen Japan und Europa, zusätzlichen Routing- und Kapazitätsoptionen sowie mehr Flexibilität und Serviceoptionen profitieren können.

Japan ist ein wichtiger Markt für Lufthansa Cargo, und unsere langjährige Beziehung zu All Nippon Airways hat es uns ermöglicht, über viele Jahre hinweg zuverlässig für unsere Kunden da zu sein. Gemeinsam mit SWISS WorldCargo und Nippon Cargo Airlines wollen wir nun ausloten, wie wir unsere jeweiligen Markenstärken, Netzwerke und Expertise nutzen können, um einen noch größeren Mehrwert für sie zu schaffen. Indem wir noch mehr Optionen und Flexibilität zwischen Japan und Europa bieten, folgen wir konsequent unserer Mission Enabling Global Business,

sagt Ashwin Bhat, CEO von Lufthansa Cargo.

Europa und Japan sind wichtige Märkte für Kunden, die bei betreuungsintensiven und zeitkritischen Sendungen auf zuverlässige und qualitativ hochwertige Luftfrachtlösungen vertrauen. Die Verbindung unseres starken europäischen Netzwerks und unserer Expertise bei spezialisierten Frachtlösungen mit den Kompetenzen unserer Partner könnte Kundinnen und Kunden künftig ein noch breiteres Spektrum an Transportmöglichkeiten bieten,

sagt Alain Chisari, Head of SWISS WorldCargo.

All Nippon Airways und Lufthansa Cargo verbindet eine über viele Jahre gewachsene Partnerschaft. Wir freuen uns, den Dialog wieder aufzunehmen und und unser Cargo Joint Venture gemeinsam mit SWISS WorldCargo und Nippon Cargo Airlines zu erweitern. Indem wir die individuellen Stärken aller vier Frachtfluggesellschaften zusammenbringen, wollen wir noch gezielter auf die vielfältigen Logistikanforderungen unserer Kunden in Japan und Europa eingehen,

sagt Kenichi Wakiya, Executive Vice President, Cargo Marketing & Services, All Nippon Airways & CEO, ANA Cargo.

Nippon Cargo Airlines bringt umfassende Erfahrung im Betrieb von Frachtflugzeugen sowie eine starke Präsenz im Luftfrachtmarkt zwischen Japan und Europa in die Zusammenarbeit mit unseren Partnern ein. Unser klares Ziel ist es, unsere jeweiligen Streckennetze sinnvoll zu ergänzen, um unseren Kunden zusätzliche Kapazitäten und flexible Routingoptionen anbieten zu können,

sagt Hiroyuki Homma, President & Chief Executive Officer von Nippon Cargo Airlines.

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