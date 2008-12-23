LH Cargo kürzt Kapazität

Lufthansa Cargo wird ihre Kapazität im Januar um 10 Prozent reduzieren und reagiert damit auf die Talfahrt des Frachtgeschäfts.

Das Leasing zweier MD-11F und einer 747-400 mitsamt Personal von World Aviation wird LHC aufgekündigt. Die Strecken wird sie mit 747-400ERF von Jade Cargo International bedienen, an dem LH einen Minderheitenanteil hält. Die übrigen 19 MD-11F wird LHC weiterhin fliegen und ab Mitte nächsten Jahres setzt sie neu ausgestattete 777-200LRF von AeroLogic, ihr Joint Venture Unternehmen mit DHL Express, ein.