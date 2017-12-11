LGW fliegt mit A320 für Eurowings

Eurowings Airbus A320 (Foto: Eurowings)

Die Luftfahrtgesellschaft Walter (LGW) hat in dieser Woche ihren ersten Flug mit einer A320 durchgeführt – im Auftrag von Eurowings.

„Das ist eine besondere Leistung für uns, denn dieses Muster hatten wir bislang noch nicht in unserer Flotte“, sagt Peter Knecht, Operations-Chef der LGW. Flug EW050 hob um 12:15 Uhr am Flughafen Köln/Bonn ab und landete knapp eine Stunde später in Berlin-Tegel – „fast auf die Minute genau pünktlich und mit dem gewohnt guten Eurowings Service für die Gäste an Bord“, wie Knecht betont.

Die Dortmunder LGW ist seit Anfang November für Eurowings im Wetlease unterwegs. Das bedeutet, dass Eurowings 17 LGW-Flugzeuge mitsamt Crews angemietet hat und auf ihren Strecken einsetzt. Hierfür wurden bislang ausschließlich die zweimotorigen Propellerflugzeuge DHC8-Q400, kurz ‚Dash‘, genutzt, die fast alle für ihren Eurowings-Einsatz von airberlin auf Eurowings umlackiert worden sind.

Aber hinter den Kulissen haben es etliche LGW´ler in den vergangenen Wochen und Monaten geschafft, ihren Flugbetrieb auch für Jets der A320-Familie fit zu machen. „Der operationelle Schritt vom Propellerflugzeug zum Düsenjet ist enorm groß“, sagt Eurowings Geschäftsführer und Chief Operating Officer Michael Knitter. „Das LGW-Team um Peter Knecht hat das nicht nur in Rekordzeit, sondern auch 1A hinbekommen – eine Top-Leistung aller Beteiligten.“

Die LGW wird es nicht bei einem Airbus belassen. Das Unternehmen plant in naher Zukunft, zwölf weitere A320-Flugzeuge in ihrem Flugbetrieb einzusetzen. Diese A320 werden ebenfalls im Wetlease für Eurowings abheben und jeweils mehr als doppelt so viele Passagiere wie die Dash beherbergen. Knitter: „Da die Gespräche mit der VC bei der Eurowings beendet sind, ist der Aufbau der A320-Operations bei LGW umso wichtiger.“

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