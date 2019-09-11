LEVEL meldet Augustzahlen

LEVEL Airbus A330-200 (Foto: Airbus Concept)

Im August 2019 konnte die Fluggesellschaft LEVEL 209 Tausend Fluggäste an Bord ihrer Verkehrsflugzeuge begrüßen, das waren 35,7 Prozent mehr wie im Vorjahresaugust.

Die Langstreckentochter der International Airlines Group hat die Verkehrsleistung im August um 53,9 Prozent auf 936 Millionen Sitzplatzkilometer ausgebaut. Die Nachfrage hat sich um 50,8 Prozent auf 816 Millionen Sitzplatzkilometer verbessert. Die Auslastung verschlechterte sich um 1,8 Prozentpunkte auf immer noch solide 87,2 Prozent.

In den ersten acht Monaten des laufenden Jahres flogen mit LEVEL 1,169 Millionen Passagiere, das waren knapp viermal mehr als im Vorjahr.