LEVEL bekommt weitere Airbus A330

LEVEL Airbus A330-200 (Foto: Airbus Concept)

Die von der International Airlines Group (IAG) neu ins Leben gerufene Langstreckenairline soll weitere Airbus A330-200 erhalten.

LEVEL fliegt seit Juni 2017 mit zwei neuen A330-200 ab Barcelona nach Los Angeles, San Francisco (Oakland), Buenos Aires und Punta Cana. Die Flugzeuge in den Farben der Airline sind mit 293 Sitzen in Economy plus 21 in Premium Economy bestuhlt.

Die A330 ist eines der effizientesten und vielseitigsten Großraumflugzeuge der Welt. Mit ihrer überragenden Wirtschaftlichkeit setzt sie global Maßstäbe für das wachsende Low-Cost-Langstreckenmodell. Als weltweiter Bestseller in ihrem Segment des Widebody-Markts hat die A330 seit 2004 einen Marktanteil von mehr als 50 Prozent für sich gewonnen.

Airbus hat für die A330-Familie bisher über 1.700 Bestellungen verbucht. Mehr als 1.300 Flugzeuge fliegen bereits bei über 110 Betreibern weltweit. Die A330-Familie ist mit einer Betriebszuverlässigkeit von 99,4 Prozent und dank zahlreicher Produktverbesserungen die bisher wirtschaftlichste und leistungsfähigste Widebody-Modellreihe überhaupt.

Airbus, Redaktion