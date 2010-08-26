LET-410 im Kongo abgestürzt

Ein kongolesisches Regionalflugzeug ist am Mittwoch, dem 25. August 2010, im Westen des Landes abgestürzt, dabei kamen 19 Menschen ums Leben.

Die verunglückte Maschine von Filair befand sich mit 21 Insassen an Bord auf einem Linienflug von Kinshasa nach Bandundu. Am Steuer der zweimotorigen Maschine aus tschechischer Produktion sass der Besitzer der Fluggesellschaft Filair. Der 62-jährige Belgier und sein Copilot wollten nach einem missglückten Anflug durchstarten und sind anschliessend abgestürzt. Über die Unfallursache herrscht noch Unklarheit.