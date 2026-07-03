LEAV Aviation setzt auf Münster Osnabrück

LEAV Aviation am Flughafen Münster/Osnabrück (Foto: FMO)

LEAV Aviation wird im kommenden Sommer 2027 erneut vom Flughafen Münster/Osnabrück (FMO) starten und dabei den bisherigen Flugplan erweitern.

Die deutsche Fluggesellschaft mit Sitz in Köln startet mit einen am FMO stationierten Airbus A320 im kommenden Jahr schon ab dem 20. März nach Kreta, Mallorca, Rhodos und neu nach Hurghada. „Im Sommer 2027 passen wir unseren Flugplan strategisch an, damit Fluggäste ab FMO bereits in den Osterferien mit LEAV in den Urlaub starten können“, so Daniel Broda, Geschäftsführer von LEAV Aviation. „Außerdem erweitern wir die Frequenzen nach Kreta und nach Palma de Mallorca für noch mehr Flexibilität.“

Insgesamt startet der moderne Airbus dann 12-Mal pro Woche ab FMO. Spitzenreiter ist dabei das beliebte Ziel Heraklion auf Kreta mit insgesamt fünf Abflügen pro Woche, gefolgt von Hurghada in Ägypten mit drei Abflügen. Jeweils zweimal wöchentlich werden die Ziele Rhodos und Palma de Mallorca angesteuert.

Mit LEAV Aviation haben wir einen veranstalterunabhängigen Partner hier vor Ort, der den Flugplan ab FMO nachhaltig entwickelt. Der erfolgreiche Start in dieser Sommersaison beweist, dass diese Airline perfekt zu unserem Standort passt. Wir freuen uns auf den geplanten Ausbau,

sagt Andrés Heinemann, FMO-Geschäftsführer.

Noch in dieser Woche werden alle Flüge der Sommersaison 2027 buchbar sein. Zunächst als Nur-Flug-Angebote über leav.com, folgend auch als bequemes Pauschalreiseangebot über alle Reiseveranstalter und in den Reisebüros.

Über LEAV Aviation:

LEAV Aviation ist eine in Köln ansässige Fluggesellschaft, die 2020 gegründet wurde und im Mai 2022 den Flugbetrieb aufgenommen hat. Neben der Beförderung von Passagieren innerhalb Europas bietet das Unternehmen auch Charter- und ACMI-Dienste an. Zu den Kunden zählen neben Airlines der TUI Gruppe viele Dax- Unternehmen und auch ausgewählte Fußball-Bundesligavereine, die bei ihren internationalen Spielen auf die Flugdienste von LEAV vertrauen.