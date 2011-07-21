LEAP-X von CFM für Boeing 737

American Airlines hat bei Boeing 200 Boeing 737 Jets bestellt, 100 Maschinen dieses Typs sollen mit dem verbesserten LEAP-X Triebwerk von CFM ausgerüstet werden.

Die Entscheidung über einen neuen Antrieb für die Boeing 737 ist durch das Management von Boeing noch nicht abgesegnet worden. Jetzt wo mit American Airlines ein Erstkunde gefunden wurde, wird die Boeing 737 in naher Zukunft nun wohl doch mit einer neuen Antriebsversion zu haben sein. Boeing muss für die neue Triebwerkoption grössere Anpassungen an der 737 vornehmen, deshalb muss die Geschäftsleitung noch den Startschuss dazu geben, eine Entscheidung wird im Herbst erwartet. Mit dem neuen LEAP-X Triebwerk kann bei der 737 eine Effizienzsteigerung von mindestens zehn Prozent erwartet werden.