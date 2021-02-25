LATAM mit weniger Passagieren

LATAM Boeing 787 Dreamliner (Foto: Boeing)

Mit den beiden fusionierten Fluggesellschaften LAN und TAM flogen im Januar 2021 insgesamt 3,065 Millionen Passagiere, das entspricht einem Corona bedingten Einbruch von 57,7 Prozent.

Das Angebot wurde um 60,2 Prozent auf 5,476 Milliarden Sitzplatzkilometer abgebaut, während sich die Nachfrage um 67,2 Prozent auf 3,849 Milliarden Sitzplatzkilometer verschlechterte. Die Auslastung erreichte im Januar 70,3 Prozent, dies entspricht einer Verschlechterung von 14,9 Prozentpunkten.

Die Frachtleistung hat sich um 12,2 Prozent auf 256 Millionen Tonnenkilometer verschlechtert.

LATAM im Berichtsjahr 2020

LAN und TAM konnten im Berichtsjahr 2020 zusammen 28,299 Millionen Passagiere an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, ein Jahr zuvor flogen mit LATAM noch 74,189 Millionen Passagiere. Wegen der Corona Krise brachen die Passagierzahlen bei LATAM also um 61,9 Prozent ein. Die Nachfrage übers ganze letzte Jahr gerechnet hat sich um 65,8 Prozent auf 42,624 Milliarden Sitzplatzkilometer verschlechtert. Die Kapazität wurde um 62,7 Prozent auf 55,688 Milliarden Sitzplatzkilometer abgebaut. Die Auslastung über das ganze Jahr gerechnet lag bei 76,5 Prozent, das waren sieben Prozentpunkte weniger als ein Jahr zuvor.