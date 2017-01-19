LATAM mit weniger Passagieren

LAN Boeing 787 Dreamliner (Foto: Boeing)

Mit den beiden fusionierten Fluggesellschaften LAN und TAM flogen im Dezember 2016 insgesamt 5,771 Millionen Passagiere, das entspricht einem Rückgang von 0,5 Prozent.

Das Angebot wurde um 0,6 Prozent auf 11,829 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut, während sich Nachfrage um 1,9 Prozent auf 9,895 Milliarden Sitzplatzkilometer verbessert hat. Die Auslastung erreichte im Dezember solide 83,6 Prozent, dies entspricht einer Zunahme von 1,1 Prozentpunkten.

Die Frachtleistung hat sich um 2,1 Prozent auf 321 Millionen Tonnenkilometer abgeschwächt.

LATAM konnte im Berichtsjahr 2016 66,960 Millionen Passagiere an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, das waren 1,3 Prozent weniger als ein Jahr zuvor.