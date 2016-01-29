LATAM mit weniger Passagieren

LAN Boeing 787-9 (Foto: Boeing)

Mit den beiden fusionierten Fluggesellschaften LAN und TAM flogen im Dezember 2015 5,800 Millionen Passagiere, das entspricht einem Rückgang von 3,8 Prozent.

Das Angebot wurde um 2,3 Prozent auf 11,756 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut, während sich Nachfrage um 2,1 Prozent auf 9,710 Milliarden Sitzplatzkilometer verbessert hat. Die Auslastung erreichte im Dezember solide 82,6 Prozent, dies entspricht einem leichten Rückgang von 0,2 Prozentpunkten. Die Frachtleistung hat sich um 11,2 Prozent auf 328 Millionen Tonnenkilometer abgeschwächt.

Mit LATAM flogen im Berichtsjahr 2015 67,835 Millionen Passagiere, das waren praktisch gleich viele wie im Vorjahr.