LATAM mit mehr Passagieren

LATAM Boeing 787 Dreamliner (Foto: Boeing)

Mit den beiden fusionierten Fluggesellschaften LAN und TAM flogen im Juni 2022 insgesamt 4,660 Millionen Passagiere, das entspricht einem Plus von 72,2 Prozent.

Die Passagierzahlen bei LATAM liegen noch 3,1 Prozent unter dem Vorkrisenniveau vom Juni 2019. Das Angebot wurde verglichen mit dem Krisenjahr 2021 um 99 Prozent auf 8,464 Milliarden Sitzplatzkilometer aufgebaut, während sich die Nachfrage um 120,2 Prozent auf 6,768 Milliarden Sitzplatzkilometer verbesserte. Die Auslastung erreichte im Juni 80,0 Prozent, dies entspricht einer Verbesserung von 7,7 Prozentpunkten.

Die Frachtleistung hat sich verglichen mit dem Vorjahresjuni um 22,7 Prozent auf 268 Millionen Tonnenkilometer verbessert.

FliegerWeb News Sendung 10. Juli 2022

Airbus A321XLR abgehoben

easyJet kauft weitere Airbus Jets

Zweite Beechcraft Denali in der Flugerprobung