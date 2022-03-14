LATAM mit mehr Passagieren

LATAM Boeing 787 Dreamliner (Foto: Boeing)

Mit den beiden fusionierten Fluggesellschaften LAN und TAM flogen im Februar 2022 insgesamt 4,381 Millionen Passagiere, das entspricht einem Plus von 91,2 Prozent.

Das Angebot wurde um 89,5 Prozent auf 8,063 Milliarden Sitzplatzkilometer aufgebaut, während sich die Nachfrage um 133,7 Prozent auf 6,437 Milliarden Sitzplatzkilometer verbesserte. Die Auslastung erreichte im Februar 79,8 Prozent, dies entspricht einer Verbesserung von 15,0 Prozentpunkten.

Die Frachtleistung hat sich verglichen mit dem Vorjahresfebruar um 21,1 Prozent auf 276 Millionen Tonnenkilometer verbessert.