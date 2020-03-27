LATAM mit mehr Passagieren

LATAM Boeing 787 Dreamliner (Foto: Boeing)

Bei LATAM Airlines sind im Februar 2020 insgesamt 7,252 Millionen Passagiere zugestiegen, das waren 10,1 Prozent mehr als die beiden Airlines im Februar 2019 zusammen transportiert haben.

Das Angebot wurde um 2,3 Prozent auf 13,788 Milliarden Sitzplatzkilometer erhöht, während sich die Nachfrage um 1,8 Prozent auf 11,726 Milliarden Sitzplatzkilometer verbesserte. Die Auslastung erreichte im Februar 85,0 Prozent, dies entspricht einer Verschlechterung von 0,4 Prozentpunkten.

Die Frachtleistung hat sich um 2,1 Prozent auf 291 Millionen Tonnenkilometer verbessert, die Frachtauslastung erreichte dabei 50,3 Prozent.