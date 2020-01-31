LATAM mit mehr Passagieren

LAN Boeing 787-8 (Foto: LAN)

Mit den beiden fusionierten Fluggesellschaften LAN und TAM flogen im Dezember 2019 insgesamt 6,870 Millionen Passagiere, das entspricht einem Plus von 11,4 Prozent.

Das Angebot wurde um 3,7 Prozent auf 13,157 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut, während sich Nachfrage um 3,9 Prozent auf 10,992 Milliarden Sitzplatzkilometer verbessert hat. Die Auslastung erreichte im Dezember solide 83,5 Prozent, dies entspricht einer leichten Verbesserung von 0,1 Prozentpunkten.

Die Frachtleistung hat sich um 3,2 Prozent auf 305 Millionen Tonnenkilometer verschlechtert.

LAN und TAM konnten im Berichtsjahr 2019 zusammen 74,189 Millionen Passagiere an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, das waren 7,8 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Die Nachfrage übers ganze letzte Jahr gerechnet hat sich um 4,6 Prozent auf 124,521 Milliarden Sitzplatzkilometer verbessert. Die Kapazität wurde um 4,1 Prozent auf 149,116 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgeweitet. Die Auslastung über das ganze Jahr gesehen lag bei soliden 83,5 Prozent, das waren 0,4 Prozentpunkte besser als ein Jahr zuvor.