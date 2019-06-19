LATAM mit mehr Passagieren

LAN Boeing 787-8 (Foto: LAN)

Das Fluggastaufkommen hat sich bei den beiden fusionierten Fluggesellschaften LAN und TAM im Mai 2019 verbessert.

Bei LATAM sind im Mai 5,741 Millionen Passagiere zugestiegen, das waren 8,6 Prozent mehr als die beiden Airlines im Vorjahresmai zusammen transportiert haben. Das Angebot wurde um drei Prozent auf 11,805 Milliarden Sitzplatzkilometer erhöht, während sich die Nachfrage um 6,4 Prozent auf 9,873 Milliarden Sitzplatzkilometer verbesserte. Die Auslastung erreichte im Mai 83,6 Prozent, dies entspricht einem Anstieg von 2,7 Prozentpunkten.

Die Frachtleistung ist um 5,3 Prozent auf 287 Millionen Tonnenkilometer zurückgegangen.

Mit den Fluggesellschaften LAN und TAM flogen in den ersten fünf Monaten des laufenden Jahres insgesamt 29,480 Millionen Passagiere, das entspricht einem Wachstum von 6,7 Prozent.