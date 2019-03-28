LATAM mit mehr Passagieren

LAN Boeing 787 Dreamliner (Foto: Boeing)

Bei LATAM Airlines sind im Februar 2019 insgesamt 5,713 Millionen Passagiere zugestiegen, das waren fünf Prozent mehr als die beiden Airlines im Februar 2018 zusammen transportiert haben.

Das Angebot wurde um 6,5 Prozent auf 12,033 Milliarden Sitzplatzkilometer erhöht, während sich die Nachfrage um 4,9 Prozent auf 10,120 Milliarden Sitzplatzkilometer verbesserte. Die Auslastung erreichte im Februar 84,1 Prozent, dies entspricht einer Verschlechterung von 1,2 Prozentpunkten.

Die Frachtleistung hat sich um 7,1 Prozent auf 301 Millionen Tonnenkilometer verbessert, die Frachtauslastung erreichte dabei 57,9 Prozent.