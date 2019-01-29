LATAM mit mehr Passagieren

LAN Boeing 787-8 (Foto: LAN)

Mit den beiden fusionierten Fluggesellschaften LAN und TAM flogen im Dezember 2018 insgesamt 6,168 Millionen Passagiere, das entspricht einem Plus von 4,9 Prozent.

Das Angebot wurde um 6,2 Prozent auf 12,682 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut, während sich Nachfrage um 5,5 Prozent auf 10,584 Milliarden Sitzplatzkilometer verbessert hat. Die Auslastung erreichte im Dezember solide 83,5 Prozent, dies entspricht einer leichten Verschlechterung von 0,6 Prozentpunkten.

Die Frachtleistung hat sich um 3,6 Prozent auf 315 Millionen Tonnenkilometer verschlechtert.

LAN und TAM konnten im Berichtsjahr 2018 zusammen 68,806 Millionen Passagiere an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, das waren 2,5 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Die Nachfrage übers ganze letzte Jahr gerechnet hat sich um 2,9 Prozent auf 119,077 Milliarden Sitzplatzkilometer verbessert. Die Kapazität wurde um fünf Prozent auf 143,638 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgeweitet. Die Auslastung über das ganze Jahr gesehen lag bei soliden 83,1 Prozent, das waren 1,7 Prozentpunkte schlechter als ein Jahr zuvor.