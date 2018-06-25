LATAM mit mehr Passagieren

Boeing 787 LAN (Foto: LAN)

Das Fluggastaufkommen hat sich bei den beiden fusionierten Fluggesellschaften LAN und TAM im Mai 2018 verbessert.

Bei LATAM sind im Mai 5,287 Millionen Passagiere zugestiegen, das waren 3,5 Prozent mehr als die beiden Airlines im Vorjahresmai zusammen transportiert haben. Das Angebot wurde um 6,1 Prozent auf 11,461 Milliarden Sitzplatzkilometer erhöht, während sich die Nachfrage um 3,4 Prozent auf 9,275 Milliarden Sitzplatzkilometer verbesserte. Die Auslastung erreichte im Mai 80,9 Prozent, dies entspricht einem Rückgang von 2,1 Prozentpunkten.

Die Frachtleistung hat sich um 11,8 Prozent auf 303 Millionen Tonnenkilometer verbessert.

Mit den Fluggesellschaften LAN und TAM flogen in den ersten fünf Monaten des laufenden Jahres insgesamt 27,617 Millionen Passagiere, das entspricht einem Wachstum von 2,8 Prozent.