LATAM mit mehr Passagieren

LATAM Airbus A320neo (Foto: Airbus)

Bei LATAM Airlines sind im Februar 2018 insgesamt 5,443 Millionen Passagiere zugestiegen, das waren 4,7 Prozent mehr als die beiden Airlines im Februar 2017 zusammen transportiert haben.

Das Angebot wurde um 4,4 Prozent auf 11,302 Milliarden Sitzplatzkilometer erhöht, während sich die Nachfrage um 4,8 Prozent auf 9,644 Milliarden Sitzplatzkilometer verbesserte. Die Auslastung erreichte im Februar 85,3 Prozent, dies entspricht einer Verbesserung von 0,4 Prozentpunkten.

Die Frachtleistung hat sich um acht Prozent auf 281 Millionen Tonnenkilometer verbessert, die Frachtauslastung erreichte dabei 53,0 Prozent.