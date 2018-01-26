LATAM mit mehr Passagieren

LATAM Airbus A320neo (Foto: Airbus)

Mit den beiden fusionierten Fluggesellschaften LAN und TAM flogen im Dezember 2017 insgesamt 5,881 Millionen Passagiere, das entspricht einem Plus von 1,9 Prozent.

Das Angebot wurde um 0,9 Prozent auf 11,940 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut, während sich Nachfrage um 1,4 Prozent auf 10,032 Milliarden Sitzplatzkilometer verbessert hat. Die Auslastung erreichte im Dezember solide 84,0 Prozent, dies entspricht einer Zunahme von 0,4 Prozentpunkten.

Die Frachtleistung hat sich um 1,8 Prozent auf 327 Millionen Tonnenkilometer verbessert.

LAN und TAM konnten im Berichtsjahr 2017 zusammen 67,146 Millionen Passagiere an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, das waren 0,3 Prozent mehr als ein Jahr zuvor.