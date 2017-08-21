LATAM meldet weniger Passagiere

LAN Boeing 787 Dreamliner (Foto: Boeing)

Bei LATAM sind im Juli 2017 insgesamt 6,170 Millionen Passagiere zugestiegen, das waren 0,1 Prozent weniger als LAN und TAM im Vorjahresjuli zusammen transportiert haben.

Das Angebot wurde um 1,5 Prozent auf 12,302 Milliarden Sitzplatzkilometer erhöht, während sich die Nachfrage um 1,7 Prozent auf 10,599 Milliarden Sitzplatzkilometer verbesserte. Die Auslastung erreichte im Juli 86,2 Prozent, dies entspricht einer Zunahme von 0,2 Prozentpunkten.

Die Frachtleistung hat sich um 0,8 Prozent auf 276 Millionen Tonnenkilometer verbessert.

In den ersten sieben Monaten des laufenden Jahres konnten LAN und TAM insgesamt 38,083 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Verkehrsflugzeuge begrüssen, das entspricht einem leichten Rückgang von 1,8 Prozent.