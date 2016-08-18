LATAM meldet weniger Passagiere

LAN Boeing 787 Dreamliner (Foto: Boeing)

Bei LATAM sind im Juli 2016 6,179 Millionen Passagiere zugestiegen, das waren 1,2 Prozent weniger als LAN und TAM im Juli 2015 zusammen transportiert haben.

Das Angebot wurde um 0,2 Prozent auf 12,125 Milliarden Sitzplatzkilometer erhöht, während sich die Nachfrage um 2,5 Prozent auf 10,417 Milliarden Sitzplatzkilometer verbesserte. Die Auslastung erreichte im Juli 85,9 Prozent, dies entspricht einer Zunahme von zwei Prozentpunkten.

Die Frachtleistung hat sich um 9,5 Prozent auf 274 Millionen Tonnenkilometer verschlechtert.

In den ersten sieben Monaten des laufenden Jahres konnten LAN und TAM insgesamt 38,770 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Verkehrsflugzeuge begrüssen, das entspricht einem leichten Rückgang von 1,3 Prozent.