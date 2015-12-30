LATAM meldet weniger Passagiere

LAN Boeing 787 Dreamliner (Foto: Boeing)

Mit den beiden fusionierten Fluggesellschaften LAN und TAM flogen im November 2015 leicht weniger Passagiere.

Bei LATAM sind im November 5,597 Millionen Passagiere zugestiegen, das waren 3,4 Prozent weniger als die beiden Airlines im November 2014 zusammen transportiert haben. Das Angebot wurde um 3,3 Prozent auf 11,194 Milliarden Sitzplatzkilometer abgebaut, während sich die Nachfrage um 2,1 Prozent auf 9,251 Milliarden Sitzplatzkilometer verbesserte. Die Auslastung erreichte im November 82,6 Prozent, dies entspricht einem Rückgang von einem Prozentpunkt. Die Frachtleistung hat sich um 13,7 Prozent auf 340 Millionen Tonnenkilometer vermindert.

Mit LATAM flogen in den ersten elf Monaten des laufenden Jahres 62,035 Millionen Passagiere, dies entspricht einem Plus von 0,4 Prozent.