LATAM meldet solide Maizahlen

LATAM Boeing 787 Dreamliner (Foto: Boeing)

Bei LATAM Airlines sind im Mai 2021 insgesamt 2,176 Millionen Passagiere zugestiegen, das waren gut elf Mal mehr als im Vorjahresmai, als die Corona Krise ihren Höhepunkt erreichte.

Das Angebot wurde bei den beiden Fluggesellschaften LAN und TAM um 788 Prozent auf 3,632 Milliarden Sitzplatzkilometer erhöht, während sich die Nachfrage um 632 Prozent auf 2,526 Milliarden Sitzplatzkilometer verbesserte. Die Auslastung erreichte im Mai 69,6 Prozent, dies entspricht einer Verbesserung von 25,8 Prozentpunkten.

Die Frachtleistung hat sich um 4,6 Prozent auf 262 Millionen Tonnenkilometer verschlechtert, die Frachtauslastung erreichte dabei 69,8 Prozent.